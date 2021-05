Stock Car firma parceria com BRB para revitalizar autódromo de Brasília

(Foto: Fernanda Freixosa/Stock Car)





Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta sexta-feira uma parceria com o Banco BRB para a reforma do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, um dos mais importantes circuitos do país. O acordo prevê também a realização naquele traçado da última etapa da Stock Car, dia 12 de dezembro, desde que haja condições de receber a principal categoria da América Latina.

“Acho que falo em nome de todo fã brasileiro ao dizer que estou muito feliz com a retomada do autódromo de Brasília, que está inativo desde 2014. É uma das pistas mais importantes do continente, tanto por ser na nossa Capital Federal, quanto por sua história, qualidade do seu traçado e por ser berço de nomes como Nelson Piquet, Alex Dias Ribeiro, Roberto Moreno e tantos outros”, destaca Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

“Brasília tem tradição no automobilismo. Participar da recuperação do autódromo, e poder trazer a Capital Federal de volta ao circuito da Stock Car, a mais importante categoria nacional do automobilismo, é motivo de orgulho para o BRB”, afirma o presidente do Banco, Paulo Henrique Costa.

Homologação

“Nossa expectativa é de realizar uma grande festa de inauguração em dezembro, na última etapa da Stock Car. Mas para isso é preciso que a pista tenha condições de receber um evento do porte da Stock e também seja homologada pela CBA e FIA com certificação de nível 3”, detalha Julianelli.

O Banco BRB estreou como patrocinador da Stock Car Pro Series na primeira etapa de 2021, no dia 25 de abril, em Goiânia. Juntamente com a agência de desenvolvimento do Distrito Federal, a Terracap, o BRB deve anunciar em breve a licitação para a execução das obras. Inaugurado em 1974, o Autódromo Internacional Nelson Piquet tem originalmente 5.476 metros e permaneceu ativo até 2014, quando foi iniciada uma reforma até hoje não concluída. Nos 42 anos de história da Stock Car Pro Series, o traçado já recebeu 39 provas da principal categoria brasileira.