Stock Car: MX Piquet Sports vai a Interlagos confiante em bons resultados

Um fim de semana menos problemático e de melhores resultados: esse é o objetivo da equipe MX Piquet Sports para a segunda etapa da temporada da Stock Car, que será disputada no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Depois de muito trabalhar para resolver os problemas mecânicos que limitaram a performance de Sérgio Jimenez e Nelsinho Piquet na primeira etapa, em Goiânia (GO), o time está confiante em somar pontos importantes para o campeonato no circuito paulistano.

“Foram semanas intensas desde Goiânia!”, resume Jimenez, que conquistou o primeiro ponto do time, estreante na categoria em 2021, na etapa de abertura. “Trabalhamos muito na oficina para resolver os problemas que nos atrapalharam na primeira prova e que fazem parte de uma estreia, já que foi nosso primeiro fim de semana em ação desde a fundação do time”, continuou. “Interlagos tem um ótimo traçado e tanto o Nelsinho quanto eu temos muita experiência lá. Estamos preparados para buscar uma boa performance dos carros e tentar traduzir isso em bons resultados”, afirmou.

A programação da Stock Car em Interlagos começa neste sábado (15), com treinos livres às 9h50 e às 12h40, com classificação às 15h20. A transmissão está garantida pelo canal oficial da categoria no YouTube. No domingo (16), as duas provas ocorrem a partir 11h e, além das redes sociais, serão transmitidas ao vivo em TV aberta pela Band e no canal de TV por assinatura SporTV2.