Suárez garante virada contra Osasuna, e Atlético fica perto do título espanhol

O sonho segue vivo. Muito vivo. Com muito drama, um tempero bem típico dos jogos do Atlético de Madrid, o time de Diego Simeone venceu o Osasuna por 2 a 1, neste domingo, e se manteve na liderança do Campeonato Espanhol. Budimir abriu o placar para os visitantes no Metropolitano, mas Renan Lodi e Suárez garantiram uma virada emocionante nos minutos finais. A decisão fica para a última rodada, e a equipe colchonera pode ser campeã até com derrota, desde que o Real Madrid não vença seu jogo.

O Atlético chegou aos 83 pontos e permanece na liderança do Espanhol. Agora, o único que pode lhe tirar o título é o rival Real Madrid, que venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 e chegou aos 81 pontos. Na última rodada, o Atleti visita o Valladolid, e o time merengue recebe o Villarreal. Se a equipe de Zidane não vencer, os comandados de Diego Simeone são campeões. Os jogos serão no próximo domingo, dia 23. Veja a tabela e faça as contas!

O Atlético teve 72% de posse de bola. Finalizou 26 vezes contra cinco do Osasuna, nove no gol de Herrera. E só venceu com uma virada emocionante nos minutos finais. O jogo nervoso do líder do Espanhol era visto ainda na primeira etapa. Suárez acertou a trave e teve pelo menos outras três boas chances, mas não conseguiu abrir o placar. Correa também esteve bem e obrigou Herrera a fazer boa defesa. Enquanto isso, Oblak era mero espectador. Os gols ficaram para a segunda etapa.

Na volta do intervalo, o panorama não se alterou. O Atleti continou o tempo inteiro no campo de ataque e balançou as redes duas vezes, mas os dois gols foram anulados. Primeiro com Savic, de cabeça, e depois com Carrasco, em chute cruzado da esquerda. Em ambas, os jogadores do Colchonero estavam impedidos. Aos 30, o drama aumentou. Budimir acertou belo cabeceio da direita, Oblak até fez grande defesa, mas não evitou que a bola entrasse: 1a 0 para o Osasuna.

Simeone aproveitou parada para hidratação e deu o recado para seus jogadores: "Sejam fortes na cabeça!". E foram. Aos 36, dois atletas que saíram do banco protagonizaram o empate do Atleti. João Félix lançou o brasileiro Renan Lodi dentro da área pela esquerda, e o ex-Athletico-PR finalizou bem: 1 a 1. Pouco depois, aos 42, Carrasco recebeu pela direita, teve calma para pensar no melhor passe e achou Suárez pelo meio. O camisa 9 chegou finalizando de chapa para fazer o que pode ser o gol do título do Atlético: 2 a 1.

Luis Suárez não fazia um gol desde março. Eram cinco jogos de jejum. Até os 42 minutos do segundo tempo contra o Osasuna. O camisa 9 fez o gol da virada do Atleti e chegou aos 20 no Campeonato Espanhol, o que vai lhe garantir um bônus previsto no contrato com o clube. E pode assegurar também o título para o time colchonero.

