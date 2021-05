"Terminou um ciclo. Estamos em processo de renovação", decreta presidente do Barcelona

Dias antes de o Barcelona cumprir seu último compromisso na temporada 2020/21, o presidente Joan Laporta, eleito para o cargo no começo do ano, foi taxativo: o ciclo do time profissional chegou ao fim, e a equipe passará por um processo de renovação. A declaração foi dada durante um evento em Barcelona, a 24ª Festa do Esporte Catalão, na qual Laporta foi um dos convidados. E, no palco, foi questionado sobre os planos para o time, indo direto ao ponto.

Terminou um ciclo, estamos entrando em um processo de renovação."

— Joan Laporta, presidente do Barcelona

Após o evento, Laporta foi cercado por jornalistas que o aguardavam na porta da comemoração. Ele, que havia passado calado na chegada, decidiu dar declarações na saída, com a ajuda de um assessor de imprensa. E, então, detalhou um pouco mais aquilo que havia dito no palco - e já era esperado desde sua chegada à presidência.

Joan Laporta frisou que já havia prometido uma análise do time diante dos resultados alcançados e frisou que a Copa do Rei foi uma alegria na temporada 2020/21. Mas lamentou a eliminação precoce na Liga dos Campeões, além da oportunidade perdida de conquistar o Campeonato Espanhol - em determinado momento da reta final, o Barça dependeu apenas de si para ficar com o troféu, mas desperdiçou pontos diante de adversários modestos.

- A Champions e a liga foram incompreensivelmente perdidas do meu ponto de vista. A partir da próxima semana, vocês verão uma série de decisões que precisam ser tomadas. Precisamos trabalhar duro para ter uma equipe competitiva e vencer a Champions e a liga, que têm sido difícil. Quando falo de fim de ciclo ou de renovações é porque acredito que é o que é preciso fazer - declarou Laporta.

Sem mais chances de título, enquanto vê os rivais Atlético e Real disputando o troféu na última rodada, o Barcelona enfrentará o Eibar no próximo domingo, fechando a temporada 2020/21. Depois, o elenco inicia suas férias, e a diretoria começará a planejar 2021/22. A imprensa catalã aproveitou a declaração de Laporta para fazer projeções sobre a renovação prometida.

Um dos pontos centrais do processo seria o futuro de Ronald Koeman. O "Sport" destaca que não é possível cravar que a fala de Laporta englobe o treinador, mas que trata-se de um sinal de que pode haver mudança no cargo. Koeman tem contrato até o fim da temporada 2021/22, mas ficou de conversar com a diretoria para definir seu futuro.

A permanência ou não de Messi também seria outro ponto chave. Laporta já deixou claro que quer renovar com o camisa 10, que voltará a conversar sobre seu futuro um ano depois de desistir de ir embora para não precisar entrar em um processo judicial com o clube - na época, ainda comandado por Josep Maria Bartomeu.

Intransferíveis ou à venda

O "Sport" destaca que, além de Messi, há mais sete jogadores tratados como intransferíveis - quase todos com perfil jovem: o goleiro Ter Steguen, os defensores Araujo e Mingueza, o volante De Jong e os atacantes Pedri, Ilaix Moriba e Ansu Fati. Nomes históricos como Pique, Busquets e Alba não estão na lista de nomes imprescindíveis e serão negociados se houver uma possibilidade que agrade aos atletas.

Em contrapartida, estariam na lista de jogadores à venda jogadores que foram contratados há pouco tempo e não agradaram, como Philippe Coutinho, Griezmann e Dembélé. Além deles, são citados pelo diário o goleiro Neto, o zagueiro Umtiti, o lateral Junior Firpo, os meias Riqui Puig e Matheus Fernandes e o atacante Braithwaite.

O jornal diz que o Barça vislumbra uma troca envolvendo o Atlético de Madrid. Griezmann seria oferecido a seu ex-clube, para onde desejaria retornar, e tentaria contratar João Félix, nome jovem e que poderia impulsionar a renovação - principalmente se Messi não ficar no Camp Nou. A imprensa de Madri, porém, indica que o clube da capital não vê com bons olhos a troca.

