Torcedores do United invadem Old Trafford para protesto, e clássico contra o Liverpool é adiado

Horas antes de o Manchester United enfrentar o Liverpool, centenas de torcedores se organizaram na porta do Old Trafford para um protesto contra os donos do clube. O grupo de fãs exibiu faixas pedindo a saída da família Glazer do comando da equipe de Manchester. Eles conseguiram superar uma barreira policial, invadiram o estádio e até mesmo chegaram ao gramado. Por questões de segurança, o jogo teve seu início suspenso e, depois, acabou adiado. A Premier League ainda não anunciou a nova data, mas há a expectativa de que o confronto ocorra nesta segunda-feira.

- Após conversa entre a Polícia, a Premier League, o Conselho de Trafford e os clubes, nossa partida contra o Liverpool foi adiada devido a questões de segurança e proteção em torno do protesto de hoje. As discussões agora ocorrerão com a Premier League sobre uma nova data para o jogo - anunciou o Manchester United em nota.

A bola rolaria às 12h30 (de Brasília), mas naquele momento ainda havia aglomeração de torcedores em volta do estádio, com a polícia demonstrando grande dificuldade para dispersá-los. As equipes permaneceram concentrada nos hotéis perto do Old Trafford, aguardando orientação das autoridades de segurança para poder ir ao estádio sem maiores problemas.

A Premier League confirmou a suspensão do confronto, sem indicar o novo horário, em um imbróglio que permaneceu nas horas seguintes. Diante da indefinição, logo surgiu a possibilidade de a partida ter sua data modificada pelo fato de os torcedores ainda seguir concentrados nas imediações, além de um dos acessos do Old Trafford ter seu acesso danificado a ponto de não conseguir impedir uma possível nova invasão.

Havia a preocupação também com jornalistas, que tiveram que deixar suas posições de comentário nas tribunas e proteger equipamentos como câmeras, além das equipes de arbitragem. Também foi levado em conta o risco de a aglomeração ter contaminado o estádio, que costuma ser uma espécie de bolha com extremos cuidados contra a Covid-19.

O United divulgou um comunicado oficial, dizendo que entende o direito de manifestação dos torcedores, mas lamentando que as ações tenham impedido a realização da partida e colocado as forças de segurança em perigo, em meio à pandemia da Covid-19.

Os irmãos Joel e Avram Glazer são alvos antigos da torcida do Manchester United, que protesta há muitos anos sobre a forma como a família vem conduzindo o clube. Eles herdaram a propriedade do United de seu pai, Malcom, empresário norte-americano que foi comprando ações de outros empresários no começo deste século.

Os irmãos, aos poucos, foram tomando medidas de gestão que irritaram a torcida, principalmente a abertura do capital do Manchester United na bolsa de Nova York. Com isso, tornou-se rotina nas arquibancadas do Old Trafford os pedidos para que a família deixe o comando do clube - o que esfriou, naturalmente, com a pandemia da Covid-19. Mas a participação do United na criação da Superliga Europeia trouxe novamente à tona a irritação dos torcedores com os donos do clube.

