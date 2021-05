Tuchel avisa ao dono do Chelsea que quer construir "um império"

(Foto: Getty Images)





Depois da conquista do título da Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tuchel avisou ao dono do Chelsea, o magnata russo Roman Abramovich, que pretende construir "um império" com o time inglês. As informações foram publicadas pelo jornais "The Guardian" e "Telegraph" na noite deste domingo.

— Acredito que é possível. É possível porque a fundação é sólida. A crença, a determinação do clube e dos jogadores. O grupo que construíram é muito forte. Se nós realmente quisermos construir alguma coisa, estou dentro — comentou o treinador.

De acordo com os veículos ingleses, Tuchel conversou com Abramovich duas vezes sobre o assunto no último fim de semana, uma na noite de sábado, dia da vitória na Champions League, e depois na manhã seguinte, antes da delegação voltar para a Inglaterra.

O técnico do Chelsea quer um novo atacante para o time, e o clube já demonstrou interesse no belga Romelu Lukaku, da Internazionale de Milão, e também em Harry Kane, do Tottenham.

A "lista de desejos" também conta com um meio-campista e pelo menos um novo defensor — de preferência, que atue pelo lado direito.

Ainda segundo a imprensa inglesa, o Chelsea tem a expectativa de vender na próxima janela de transferências o zagueiro Fikayo Tomori, para o Milan, por £ 25 milhões, e também o atacante Tammy Abraham para outro clube, por £ 40 milhões. Outros atletas podem ser negociados, e Tuchel poderia ter até £ 200 milhões para investir no elenco.

Ao mesmo tempo, o Chelsea trabalha para a extensão de contrato do zagueiro Thiago Silva (já acordada), além da ampliação dos vínculos com Andreas Christensen, Antonio Rüdiger e N'Golo Kanté.

— Duas ou três peças seria muito, muito bom. É algo constante nunca se negar mudanças. Você sempre tem que trazer energia nova, jogadores que questionem crenças antigas, que disputam por vaga no treino e nos jogos, então eu acho que é algo bom — declarou Tuchel.

Por ter vencido a Champions, Tuchel conseguiu uma extensão de contrato com o clube de pelo menos mais dois anos, além de aumento salarial. Ou seja, ele vai ganhar mais do que os £ 7 milhões anuais acertados em janeiro, quando chegou para substituir Frank Lampard.

Os jogadores do Chelsea estiveram no Centro de Treinamento de Cobham para mais comemorações. Não haverá um desfile com o troféu da Liga dos Campeões pelas ruas de Londres devido às restrições da pandemia de Covid-19 no Reino Unido.

