Uefa abre processo contra Juventus, Barcelona e Real Madrid e clubes respondem em comunicado

Por Redação Blog do Esporte





A Uefa anunciou nessa terça-feira (25) que abriu um processo disciplinar contra Real Madrid, Barcelona e Juventus devido as atitudes dos clubes em relação a Superliga Europeia. A entidade quer punir as equipes por dois anos devido aos efeitos causados pela criação da nova competição.

A investigação começou no dia 12 de maio e a entidade espera reunir material suficiente para punir as equipes pela ilegalidade do processo de criação da Superliga.

A expectativa, de acordo com a imprensa internacional, é que as três equipes sejam excluídas das competições europeias durante dois anos.

Em resposta, o Real Madrid emitiu um comunicado nesta quarta-feira repudiando as possíveis punições antes do encerramento das investigações. Confira na íntegra:

FC Barcelona, Juventus de Torino e Real Madrid CF querem expressar a sua rejeição mais absoluta à insistente coerção que a UEFA tem mantido em relação a três das maiores instituições da história do futebol. Da mesma forma, esta atitude é alarmante em flagrante violação da decisão dos tribunais de justiça, que já pronunciaram claramente advertir a UEFA para se abster de qualquer ação contra os clubes fundadores da Super League enquanto o processo judicial está em andamento.

Portanto, a abertura de um processo disciplinar pela UEFA é completamente incompreensível e mina diretamente o Estado de direito que nós, cidadãos da União Europeia, construímos democraticamente. Além disso, constitui uma falta de respeito pela autoridade dos próprios tribunais de justiça.

Desde o início, a Superliga tem sido promovida com o objetivo de melhorar a situação do futebol europeu, sempre em diálogo permanente com a UEFA e com o objetivo de continuar a aumentar o interesse por esta modalidade e oferecer aos adeptos o melhor espectáculo possível. Tudo isto, num quadro de sustentabilidade e solidariedade, sobretudo numa situação económica de máximo risco como a que vive grande parte dos clubes europeus.

No entanto, em vez de estudar como modernizar o futebol em diálogo aberto, a UEFA quer que retiremos os procedimentos legais que, como poderia ser de outra forma, questionam o seu monopólio do futebol europeu. Barça, Juve e Madrid, clubes centenários, não cederão a qualquer tipo de coerção ou pressão intolerável e continuarão a mostrar a sua firme vontade de debater, a partir do diálogo e do respeito, as soluções urgentes que o mundo do futebol hoje exige.

Ou modernizamos o futebol ou testemunharemos sua inevitável ruína.