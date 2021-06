Aaron Rodgers não se apresenta em treino e evidencia crise com Packers

(Foto: Getty Images)





Aaron Rodgers não se apresentou no início dos treinamentos da pré-temporada do Green Bay Packers nesta terça-feira e deixou ainda mais evidente a crise com seu time. A ausência do atual MVP da NFL no primeiro compromisso oficial da temporada reforça a possibilidade do jogador deixar o time.

A ausência no treinamento pode custar uma multa de US$ 93 mil (quase R$ 500 mil) ao quarterback. A relação entre Aaron e os Packers começaram a dar sinais de problemas após a derrota do time para os Bucs na final da Conferência Nacional (NFC), em janeiro. Desde então, o jogador fez alguns comentários enigmáticos que insinuavam que ele poderia não retornar ao time. A imprensa americana confirma que Rodgers realmente cogita essa possibilidade.

Ainda não está claro, no entanto, qual será a postura dos Packers sobre o caso. A ausência de quarterback no treinamento pode não ter esse peso para o time, caso faça questão de manter o jogador em seu elenco. Do outro lado, sua saída do time pode causar um prejuízo financeiro ao jogador, que teria que abrir mão do seu salário e devolver milhões de dólares em bônus.

Globo Esporte