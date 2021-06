Abel Braga tem conversas avançadas e se aproxima de acerto com o Lugano, da Suíça

(Foto: André Durão)





O técnico Abel Braga está prestes de definir seu futuro após ter deixado o Inter ao término do Brasileirão de 2020, em fevereiro. O treinador tem conversas avançadas para assumir o Lugano, da Suíça.

Conforme apurado pelo ge, as negociações devem ser concluídas no decorrer da próxima semana, com a assinatura do contrato. Abel irá substituir o técnico Maurizio Jacobacci, que deixou o clube após encerrar o Campeonato Suíço na quarta colocação na temporada 2020/21.

Eleito o melhor técnico do Brasileirão 2020, Abelão deixou o Inter após o vice-campeonato, decidido nos acréscimos da última rodada. O treinador voltou ao Colorado depois da saída de Eduardo Coudet, em novembro.

Em sua sétima passagem pelo Inter, Abel se tornou o treinador com mais jogos na história do clube – são 340. Ele teve início irregular, mas conduziu a equipe ao recorde de nove vitórias consecutivas no Brasileirão. O título, porém, ficou com o Flamengo.

O treinador comandou o Inter em 22 partidas na última temporada, com 12 vitórias, quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento foi de 60,6%.

O treinador estava sem clube desde sua saída, em fevereiro. Mesmo assim, recebeu sondagens e teve conversas para assumir uma equipe no mundo árabe. Mas as tratativas não prosperaram.

Globo Esporte