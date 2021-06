Aguirre comanda 1º treino pelo Inter e aguarda nome no BID para estrear contra a Chape

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)





Diego Aguirre deu o pontapé inicial para seu trabalho na volta ao Inter na manhã cinza desta terça-feira em Porto Alegre. O uruguaio comandou seu primeiro treino com o elenco no CT do Parque Gigante e abriu a preparação para o duelo com a Chapecoense na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Condá, pela 6ª rodada do Brasileirão.

O treinador ainda depende da publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estar no comando da equipe e fazer sua estreia na partida. A expectativa é de que isso ocorra até a quarta-feira.

O clube divulgou imagens da primeira atividade comandada pelo treinador. Antes de ir a campo, Aguirre, o auxiliar Jorge Verzeri, o preparador físico Fernando Piñatares e o coordenador de preparação física Paulo Paixão foram apresentados ao elenco pelo vice de futebol João Patrício Herrmann.

No gramado, Aguirre e sua comissão técnica comandaram trabalhos físicos e também com bola em campo reduzido. O auxiliar e o preparador físico participaram ativamente das atividades.

Para a estreia, o uruguaio não poderá contar com Moisés. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Já Marcelo Lomba e Saravia testaram negativo para Covid-19 e estão à disposição. Taison segue a recuperação de problema na coxa direita.

O treinador definirá a equipe no treino desta quarta-feira. O Inter enfrenta a Chapecoense na quinta, às 19h, na Arena Condá, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Globo Esporte