Aguirre elogia postura e vibra com "luta" da equipe em vitória na estreia pelo Inter: "Merecido"

Diego Aguirre estreou e logo atingiu seu primeiro objetivo no Inter. O técnico tinha estabelecido como meta ganhar em sua reestreia pelo clube. E conseguiu. Mas foi a postura da equipe que deixou o uruguaio mais feliz na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, nesta quinta-feira, na arena Condá. Principalmente pelos desempenhos de Caio Vidal e Mauricio.

Seis anos depois, o charrua voltou a comandar o Colorado. Curiosamente diante da Chape, seu último adversário na primeira passagem. Na ocasião, empatou em 0 a 0 no Beira-Rio e acabou demitido às vésperas do Gre-Nal, ao qual a equipe acabou goleada por 5 a 0.

Aguirre foi apresentado na segunda-feira e deu o primeiro treino na terça. Apesar do pouco tempo, conseguiu passar o que gosta de ver em seus times. A entrega do grupo mereceu elogios pela luta para construir o resultado e não ceder quando era atacado.

– Gostei muito do espírito da equipe, a luta. Dar tudo em campo pela vitória. Ali me senti identificado com nosso time. Ainda não posso falar muito mais que isso. temos muito a fazer, mas mostramos uma ideia que gosto. Muita velocidade, intensidade, pressão. Acho que tivemos muitas finalizações e perdemos muitas chances de matar o jogo. Terminamos sofrendo um pouco mais. Mas acho que (o resultado) foi merecido e o Inter mostrou coisas boas – elogia o treinador.

Há muitos jogos, mas hoje era fundamental a vitória. Viemos aqui jogar uma final. Não foi qualquer jogo. Eles lutaram, mostraram qualidade, personalidade. Me senti identificado com eles lutando por cada bola.

— Diego Aguirre

Para conquistar a vitória, o uruguaio apresentou muitas novidades. Zé Gabriel, Heitor, Mauricio e Caio Vidal iniciaram entre os titulares. Os dois últimos tiveram papel fundamental no resultado positivo. Logo aos cinco minutos de jogo, Mauricio encontrou Caio, que abriu o placar. Para Aguirre, foi uma prova que os garotos receberão chances.

– Uma das coisas na coletiva do outro dia era se gostava de novos. Eu falei que sim. Gosto de dar oportunidades. Acho que tanto Mauricio quanto Caio fizeram um jogo espetacular. Fiquei feliz por eles e acho que podem nos ajudar muito. Acredito na energia, intensidade que os meninos dão ao time. Foram fundamentais para a vitória – diz o treinador.

Com o resultado, o Inter soma oito pontos e está em 12º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Diego Aguirre enfrenta o América-MG. A partida será disputada no domingo, às 20h, no Independência, em Belo Horizonte.

