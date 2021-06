Andy Murray e Venus Williams recebem convite para jogar Wimbledon

Venus Williams, cinco vezes campeã do torneio de Wimbledon, e Andy Murray, bicampeão do torneio, receberam, nesta quarta-feira, convites para jogar a edição de 2021 do terceiro Grand Slam do ano. Mesmo sem ranking para entrar direto na chave principal, Venus está em 103º da lista da WTA e Andy o 124º da ATP, eles poderão estar na tradicional competição.

Venus tem 40 anos, foi campeã na grama sagrada em 2000, 2001, 2005, 2007 e 2008, e não tem conseguindo bons resultados nas últimas competições. Não ganha nenhum jogo desde fevereiro, quando passou para a segunda fase do Australian Open. Já Andy Murray levantou o troféu em 2013 e 2016, sofreu com lesões recentemente, e também não conseguiu voltar em alto nível.

O terceiro Grand Slam da temporada começa no dia 28 de junho e vai até 11 de julho. A temporada de torneios de grama começou na última semana, após o fim dos torneios de saibro, que culminou em Roland Garros.

Globo Esporte