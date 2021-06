Aos 43 anos, Buffon acerta retorno ao Parma e é chamado de “Super-Homem”

(Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)





O goleiro Gianluigi Buffon foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Parma. Aos 43 anos, o arqueiro italiano retorna ao clube que o revelou para o futebol na década de 90.

O Parma, que foi rebaixado para a Série B italiana na última temporada, contará com o ídolo (e cria da base) para lutar pelo acesso. E nesse cenário, Buffon foi anunciado nas redes sociais com o status de "Super-Homem".

"E vamos continuar nos divertindo... #supermanreturns", escreveu Buffon nas redes sociais.

Buffon, que anunciou sua saída da Juventus em maio após ter defendido a Velha Senhora por várias temporadas, assinou contrato com o Parma até junho de 2023. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, um dos mais influentes da Itália, "Gigi", como o goleiro campeão mundial com a Itália é apelidado, sonha disputar a Copa de 2022 com a Azzurra como terceiro goleiro.

Na sua primeira passagem pelo Parma, compreendendo base e time principal, Buffon esteve entre os anos de 1991 a 2001, e sagrou-se campeão da Copa da Itália, Supercopa da Itália e Copa da Uefa (atual Liga Europa). Ele, que fez 220 jogos pelo Gialloblú, costumava usar uma camisa do Super-Homem por baixo do uniforme nos tempos de Parma (veja no vídeo mais abaixo).

- Estamos emocionados em receber Gigi Buffon em casa. Vamos trazer este lendário clube de volta ao seu devido lugar. O retorno de Buffon é outra validação dessa ambição. É um momento muito especial para todos nós - disse Kyle Krause , presidente do Parma, ao site oficial do clube, afirmando que nos próximos dias o clube divulgará detalhes da apresentação oficial.

