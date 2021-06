Após negativa de Vagner Mancini, Cuiabá admite "gastar mais" por novo técnico

(Foto: Marcos Ribolli)





O Cuiabá segue no mercado por um novo técnico. Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, confirmou ter feito contato por Vagner Mancini, mas as conversas não avançaram. O técnico alegou problemas familiares e a negociação está encerrada.

Após o primeiro jogo do Brasileirão, a diretoria demitiu o técnico Alberto Valentim. O treinador ficou apenas dois meses no cargo e Cristiano assume que não tem pressa para contratar o novo comandante.

- Não podemos errar. Só vamos contratar quando tivermos convicção. Se tivermos que gastar mais para trazer um técnico, vamos fazer - afirmou o vice-presidente.

Pelo novo regulamento da Série A, um clube só pode demitir um treinador. O Cuiabá já gastou esse "cartucho". Por isso, estão lidando com muita calma esta contratação.

O clube já avisou que busca técnico com experiência em Série A, mas não vai procurar "medalhões".

Enquanto não define um novo treinador, o time é treinado por Luiz Fernando Iubel, que é auxiliar fixo do Cuiabá. Diante do Fluminense, no próximo domingo, ele será o comandante.

Globo Esporte