Após queda na Copa do Brasil e reunião, Inter anuncia saída de Miguel Ángel Ramírez

O Inter decidiu pela saída de Miguel Ángel Ramírez. O espanhol não resistiu à eliminação para o Vitória na terceira fase da Copa do Brasil, na noite da última quinta-feira, e não é mais o técnico do clube. O anúncio foi feito pelo Colorado no seu site oficial.

A diretoria colorada se reuniu na manhã desta sexta-feira para definir a saída do treinador, como o ge já havia noticiado que era a tendência depois da derrota na quinta. Além dele, deixam o clube o auxiliar Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita.

Em isolamento após testar positivo para Covid-19, o treinador já foi comunicado da decisão. O clube definia alguns ajustes antes de anunciar oficialmente a saída, o que foi feito pouco menos de uma hora depois da publicação pelo ge. Osmar Loss comanda a equipe.

— Miguel Ángel Ramírez não é mais técnico do Internacional. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. O Inter agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Osmar Loss passa a comandar a equipe interinamente — informa a nota do Inter.

A diretoria pretende costurar uma ruptura em "comum acordo" com o treinador para evitar queimar a única troca de técnico por demissão permitida no Brasileirão. E também se proteger juridicamente de um eventual problema judiciário, já que o treinador está afastado por problema médico.

Os dirigentes também negociam o pagamento da multa rescisória. Conforme apurado pelo ge, o contrato prevê o abatimento progressivo do valor, com o avançar do tempo. Como o técnico cumpriu apenas três meses do vínculo que iria até o fim de 2022, o valor é próximo de US$ 2 milhões.

Contratado para conduzir um projeto a longo prazo de ruptura no modelo de futebol, Ramírez deixa o Inter com apenas três meses de trabalho e após comandar a equipe em 21 jogos. Foram 10 vitórias, quatro empates e sete derrotas, com um total de 53,9% de aproveitamento.

Neste período, o Colorado até viveu um momento de goleadas seguidas, mas nunca conseguiu engrenar de vez sob o comando do treinador. Além da goleada para o Fortaleza no último domingo e da eliminação para um adversário da Série B na Copa do Brasil, o ambiente conturbado com cobranças recorrentes ao espanhol também pesou para a saída.

Ramírez pelo Inter:

21 jogos

10 vitórias

4 empates

7 derrotas

39 gols feitos

23 gols sofridos

53,9% de aproveitamento

Ramírez e o elenco colorado foram alvos de três protestos recentes da torcida no CT do Parque Gigante. A insatisfação cresceu com o vice-campeonato gaúcho para o Grêmio e também com a campanha irregular na Libertadores. O Colorado se classificou às oitavas de final como pior primeiro colocado.

Apesar disso, os dirigentes mantinham respaldo e convicção totais no treinador. Inclusive, agiram para respaldá-lo internamente no ambiente do clube. Em vão.

Em busca de novo técnico e fora da Copa do Brasil, o Inter tentará a primeira vitória no Brasileirão no próximo domingo. Enfrenta o Bahia, às 20h30, em Pituaçu, pela terceira rodada. No momento, ocupa a 15ª colocação na tabela, com um ponto somado.

