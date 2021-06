Argel critica desempenho do Botafogo-SP na 1ª derrota pela Série C do Brasileiro: "placar é justo"

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





O técnico Argel Fuchs aponta que o Botafogo-SP não esteve bem em campo tanto coletivamente quanto individualmente na derrota por 3 a 1 para o Mirassol no estádio Santa Cruz no sábado.

Ao apontar altos e baixos da partida, o treinador considerou que o Leão mereceu sair com a vitória, ao aproveitar os erros do Pantera.

- Realmente não temos muito do que reclamar não. Temos que lamber a ferida, essa é a grande verdade. Futebol você ganha, você empata, você perde. O adversário soube jogar o jogo e se aproveitou dos lances que teve e acho que o placar é justo, principalmente pelo que eles fizeram no primeiro tempo e também no segundo - avalia.

O Mirassol, que vinha de uma derrota na primeira rodada, saiu de Ribeirão Preto com a vitória graças a dois gols de Giovani ainda no primeiro tempo e a uma bela finalização de Macena, na segunda etapa. Hélio Paraíba, já nos descontos, chegou a diminuir a diferença, mas já era tarde para o tricolor tentar diminuir a diferença.

Para Argel, além de jogar fechado, o time do técnico Eduardo Baptista soube explorar os contra-ataques e foi "cirúrgico" no aproveitamento das oportunidades.

- Foi mais preciso que a gente. Nós tivemos uma chance muito clara com o Neto [Pessôa], nós poderíamos ter saído na frente, uma cabeçada com o Fabão, a isso se resume o primeiro tempo. E o adversário teve três oportunidades no primeiro tempo e fez dois - resume.

Ele menciona que as alterações feitas para o segundo tempo, com as entradas de Diego Guerra, Rafael Tavares e Caetano, foram feitas para que o time propusesse mais o jogo, e isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o Mirassol voltou ainda mais disposto a investir nos contragolpes.

- Realmente não estivemos bem coletivamente, não estivemos bem individualmente. O adversário é um adversário que veio fechadinho e muito rápido na frente, e quando você joga dentro de casa você tem que sair, você tem que propor o jogo e acaba abrindo as costas - diz.

Com os mesmos 6 pontos no grupo B, o Botafogo-SP deve iniciar a semana de preparação para o próximo confronto, diante do Ypiranga-RS no dia 20, domingo, no Colosso da Lagoa, em Erechim, às 11h.

Globo Esporte