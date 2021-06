Argentina emite nota oficial para confirmar participação na Copa América: “Esforço enorme”

(Foto: Juan Mabromata/EFE)





A Associação de Futebol Argentino (AFA) emitiu um comunicado oficial na tarde deste domingo confirmando a participação da seleção de Messi e companhia na Copa América.

Nos últimos dias, a possibilidade de um pacto liderado entre capitães das seleções participantes para que não se disputasse o torneio, que será sediado no Brasil após desistências da própria Argentina e da Colômbia, que seriam as sedes iniciais. Os colombianos por questões políticas, enquanto os argentinos devido ao crescimento da pandemia do coronavírus no país.

“A Seleção Argentina confirma sua participação na Copa América 2021, tal como reflete seu espírito esportivo ao largo de sua história. Com um esforço enorme da Associação de Futebol Argentino (AFA), que usou de todas ferramentas necessárias para poder garantir cada um dos cuidados específicos solicitados neste difícil momento que atravessamos. Todo o staff da seleção albiceleste trabalhará unido para se sobrepor diante desta adversidade que, lamentavelmente, afeta todos sul-americanos de maneira igual”.

O comunicado vem um dia depois do presidente Jair Bolsonaro ter uma reunião com a Conmebol na qual garantiu a realização da Copa América. Os capitães das seleções de Uruguai, Argentina e Brasil foram convidados, mas não participaram.

Uma nova reunião de Conselho da Conmebol será realizada neste domingo para acertar os últimos detalhes sobre o torneio.

A Argentina está no grupo A da Copa América ao lado de Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile, rival na estreia no dia 14 de junho, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Globo Esporte