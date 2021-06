Rayssa, Pâmela e Bufoni vão à final do Mundial de skate e garantem vaga em Tóquio

(Foto: Julio Detefon)





Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Letícia Bufoni avançaram para a final do Campeonato Mundial de skate street nesta sexta-feira e, de quebra, garantiram vaga nas Olimpíadas de Tóquio. As três, que estão entre as melhores do circuito internacional, ficaram entre as oito finalistas no evento disputado em Roma (Itália) e não podem mais ser ultrapassadas por outras compatriotas.

A decisão pelas medalhas no Mundial ocorrerá no domingo, a partir de 8h30 (horário de Brasília).

Pâmela é a atual campeã mundial da modalidade street, que faz sua estreia em Olimpíadas em Tóquio, e Rayssa a vice. Nas semifinais, Rayssa foi a skatista que obteve maior pontuação, com 14.40.

As japonesas Aori Nishimura e Funa Nakayama vieram atrás, com 14.24 e 13.88, respectivamente. Pâmela foi a quinta colocada (12.74) e Letícia, a oitava (11.80).

Além delas, outras três brasileiras competiram em Roma, mas não passaram para a final: Virginia Fortes Aguas, Isabelly Ávila e Ariadne de Souza.

O Brasil também está representado na chave masculina em Roma, com Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, Giovanni Vianna e Gabryel Aguilar.

Globo Esporte