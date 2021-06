Bárbara Seixas/Carol Solberg e Guto/Arthur Mariano conquistam título do Superpraia

(Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV)





A temporada Open 20/21 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia terminou na manhã desta sexta-feira (25.06). Na arena montada na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no Rio de Janeiro (RJ), Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) e Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) conquistaram a medalha de ouro do Superpraia.

Dos quatro atletas campeões, apenas Bárbara Seixas já havia vencido um Superpraia. Este é o terceiro ouro na etapa de encerramento da temporada para a medalhista olímpica, que havia conquistado o título em 2015 e 2016 ao lado de Ágatha (PR), outra tricampeã do evento. Nesta sexta, Bárbara e Carol Solberg venceram Andressa e Vitória por 2 sets a 0 (21/19 e 21/19) para subirem ao lugar mais alto do pódio na Urca.

“Eu estou muito feliz mesmo. Tinha um tempo que estava querendo a jogar competitivamente, motivada. E acho que essa parceria com a Carol tem me dado muita motivação mesmo. Ela foi uma guerreiraça, me ajudou para caramba. E eu só tenho a agradecer, agradecer à equipe, agradecer à Carol e a todo mundo que está torcendo, família. Estou muito feliz”, disse Bárbara sobre o primeiro ouro da dupla.

No torneio masculino, Arthur Mariano passou de vice-campeão na última edição do Superpraia, em 2019, a medalhista de ouro neste ano. Ele e Guto venceram Bruno Schmidt/Evandro (DF/RJ) por 21/14 e 21/19 na decisão desta sexta e ganharam o segundo título deles nesta temporada.

“Graças ao trabalho da nossa equipe. E Arthur, obrigado, cara. Esse cara é o rei do Superpraia. Na outra ele ficou em segundo, me arrastou para essa final que eu nunca tinha ido, e hoje a gente conseguiu sair campeão, graças a Deus”, comemorou Guto, que fez questão de exaltar a dupla adversária, que disputará as Olimpíadas de Tóquio.

“Agradecer sim o nosso trabalho, a gente está muito feliz com a nossa evolução, mas a gente não pode deixar de falar, e eu até comentei com o Bruno, que eu fico feliz de vê-lo voltando a jogar em alto nível. Porque é isso que a gente quer, a gente é brasileiro, a gente quer que eles estejam daqui a um mês ali nas Olimpíadas no melhor possível, nos 200%. A gente tem que estar contente com ele voltando, zerado do que ele teve, ajudar como a gente pode ajudar, e torcer. Está chegando a hora de a gente sentar no sofá e torcer para eles”, completou Guto.

Ana Patricia/Rebecca e George/André Stein ganham o bronze

Campeãs da nona etapa Open no último fim de semana, a dupla olímpica Ana Patricia e Rebecca (MG/CE) venceu Taiana/Hegê (CE) por 21/17 e 21/12 para garantir a medalha de bronze. Agora, elas voltam todas suas atenções para os Jogos de Tóquio. Primeiro, elas vão para o Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, (RJ), para um breve período de treinos antes de viajar para a etapa do Circuito Mundial em Gstaad, na Suíça, na próxima sexta-feira, última parada antes do Japão.

“A gente está muito feliz, porque a gente ficou um tempinho sem jogar, só focadas nos treinamentos. Então, é muito importante sair para a Suíça, a caminho de Tóquio, com dois pódios. A gente teve uma derrota ontem na semifinal, mas a gente entendeu o processo. A gente falhou em alguns momentos decisivos. Acho que não foi uma derrota que a gente ficou chateada, a gente ficou mais pensativa. Então a gente tentou vir hoje para ir a esse pódio de todo jeito, jogar bem aqui. A gente se soltou, se empolgou. Então a gente está muito feliz nesse caminho. A gente vai agora para Saquarema para focar mais ainda nos treinos para chegar na Suíça melhor ainda”, afirmou Rebecca.

Na disputa masculina, George e André Stein (PB/ES) encerram a temporada com mais uma medalha. Eles venceram Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR) por 21/14 e 21/16 para garantir o terceiro lugar. A dupla ainda recebe os troféus de campeões da temporada 20/21 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Open, conquistado durante a nona etapa.

“Foi uma temporada muito especial. Viemos focados para essas duas semanas. Nosso objetivo era trazer o ouro, por isso estamos felizes, mas não satisfeitos. Subimos no pódio nessas duas etapas e isso foi importante para nossa dupla para afirmação de todo o nosso trabalho. Somos o único time que chegou em todas as semifinais do Circuito [nas etapas que disputaram]. Tenho que agradecer a toda a nossa equipe, família e a todos que torcem pela nossa dupla”, destacou André.





RESULTADOS DESTA SEXTA (25.06)

BRONZE

Masculino – George/André Stein (PB/ES) 2 x 0 Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR) (21/14 e 21/16)

Feminino – Ana Patricia/Rebecca (MG/CE) 2 x 0 Taiana/Hegê (CE) (21/17 e 21/12)





FINAL

Masculino – Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) 2 x 0 Bruno Schmidt/Evandro (DF/RJ) (21/14 e 21/19)

Feminino – Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) 2 x 0 Andressa/Vitória (PB/RJ) (21/19 e 21/19)









CAMPEÕES DO SUPERPRAIA

FEMININO

2020/2021 – Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ)

2019 – Ana Patricia/Rebecca (MG/CE)

2018 – Carol Horta/Taiana (CE)

2017 – Ágatha/Duda (PR/SE)

2016 – Ágatha/Bárbara Seixas (PR/RJ)

2015 – Ágatha/Bárbara Seixas (PR/RJ)

2014 – Talita/Taiana (AL/CE)





MASCULINO

2020/2021 – Guto/Arthur Mariano (RJ/MS)

2019 – André Stein/George (ES/PB)

2018 – Evandro/André Stein (RJ/ES)

2017 – Alison/Bruno Schmidt (ES/DF)

2016 – Alison/Bruno Schmidt (ES/DF)

2015 – Alison/Bruno Schmidt (ES/DF)

2014 – Alison/Bruno Schmidt (ES/DF)