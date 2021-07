Brasil atropela a Croácia e avança em 1° no Pré-Olímpico de Split

O basquete masculino do Brasil está a duas vitórias dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quinta, o time verde-amarelo atropelou a Croácia por 94 a 67, chegando a duas vitórias em dois jogos realizados no Pré-Olímpico de Split, na própria Croácia. Garantida na semifinal como primeira da chave, a seleção brasileira folga na rodada desta quinta, que tem os donos da casa enfrentando a Tunísia às 15h, com transmissão do SporTV2. No sábado acontecem os dois jogos da semi, e a final será no domingo. Apenas o campeão se garante em Tóquio.

Rafael Hettsheimeir foi o cestinha da partida com 20 pontos, três a mais que Bruno Caboclo e seis a mais que Leo Meindl. Com oito assistências, Marcelinho Huertas liderou o fundamento, assim como Bruno Caboclo nos rebotes (oito). Pelo lado croata, os destaques foram Bogdanovic, com 16 pontos e Ukic, com 13.

Brasileiros largam na frente

O Brasil iniciou o jogo com uma escalação modificada com Rafa Luz, Georginho, Leo Meindl, Caboclo e Hettsheimeir no quinteto titular. Coincidência ou não, os brasileiros abriram 4 a 0 e depois 6 a 3. Aos dois minutos, Hettsheimeir acertou uma bola de três, fazendo 10 a 3. A Croácia foi reagindo aos poucos, e, aos cinco, Dreznjak diminuiu para 12 a 10.

O Brasil respondeu na sequência com cestas de Leo Meindl e Bruno Caboclo. Aos seis, Rafa Luz ampliou para 21 a 10 com assistência de Marcelinho Huertas, que acabara de entrar no jogo. Com Benite, Varejão e Alex em quadra, a seleção brasileira sofreu pressão nos minutos finais do quarto, mas acabou vencendo a parcial por 25 a 20.

Brasil dispara, mas Croácia reage

Mario Hezonja marcou os dois primeiros pontos do segundo quarto ao converter dois lances livres para a Croácia. A resposta brasileira veio com uma cesta de três de Bruno Caboclo. Pouco depois, foi a vez de Benite marcar 30 a 24. Aos quatro, Hettsheimeir chutou para três e fez 34 a 27. Um minuto depois, Alex ampliou para 37 a 27 em mais uma bola de três.

A Croácia não se abalou, iniciando uma reação nos minutos seguintes. Aos oito, Bogdanovic matou uma bola de dois pontos, deixando os donos da casa a três pontos do empate - 37 a 34. O lance foi a senha para Aleksandar Petrovic parar o jogo. Após a parada, o Brasil controlou o ímpeto do rival, fechando o primeiro tempo com uma vitória parcial de 45 a 34.

Hettsheimeir e Caboclo brilham

Hettsheimeir abriu o placar do terceiro quarto com uma linda bola de três. A Croácia só foi pontuar aos dois minutos, quando Hezonja sofreu falta e converteu os dois lances livres. Aos três minutos, Caboclo chutou para três e marcou 54 a 41. Inspirado, Caboclo matou outra bola de três aos cinco, fazendo 59 a 46.

Tentando reagir, a Croácia viu Hettsheimeir converter dois lances livres e marcar 63 a 52 aos sete. Aos nove, Benite serviu Varejão, que fez 67 a 54. Ainda deu tempo para Marcelinho Huertas e Benite definirem o placar ao final do terceiro quarto em 71 a 55 para o Brasil.

Domínio até o fim

A seleção brasileira seguiu com o mesmo ímpeto no início do último quarto, quando o marcador foi a 75 a 59. Aos dois minutos, Bruno Caboclo chegou a 17 pontos ao fazer 77 a 59. Aos três, Varejão ganhou disputa no garrafão e marcou 81 a 59. No lance seguinte, Benite acertou bola de três, ampliando ainda mais a vantagem brasileira.

Aos cinco, Marcelinho Huertas invadiu o garrafão driblando e aumentou para 88 a 62. Segundos depois, Leo Meindl pontuou e o placar foi a 90 a 62. Dominando com facilidade, o Brasil abriu 30 pontos numa cesta de Rafa Luz: 92 a 62. Sem ter muito o que fazer, coube à Croácia apenas tentar evitar uma derrota pior. Melhor para o Brasil, que saiu de quadra com uma vitória por 94 a 67.

Mais cedo, o México venceu a Rússia por 72 a 64 pelo grupo A. Os mexicanos somam uma vitória e uma derrota, enquanto os russos fizeram a sua estreia no Pré-Olímpico. Nesta quinta, Rússia e Alemanha fazem o jogo derradeiro da chave às 11h30 com transmissão do SporTV2. Em caso da vitória dos alemães, os mexicanos avançam na segunda colocação e a Rússia se despede da competição.

Globo Esporte