Brasil conhece adversários no rugby das Olimpíadas de Tóquio

(Foto: José Romelo Lagman/Divulgação)





O Brasil conheceu nesta segunda-feira os adversários da primeira fase do torneio feminino de rugby das Olimpíadas de Tóquio. Após sorteio, as Yaras caíram no Grupo B e vão encarar Canadá, França e Fiji em busca de uma vaga nas quartas de final a partir de 29 de julho.

Atual campeã olímpica, a Austrália ficou no Grupo C, junto com Estados Unidos, China e o anfitrião Japão. Completaram o Grupo A Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Quênia e a equipe do Comitê Olímpico Russo.

As Yaras ficaram na nona posição nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. As brasileiras precisam avançar às quartas de final para superar essa posição em Tóquio.

O Brasil não se classificou para o torneio masculino de rugby das Olimpíadas. Nova Zelândia, Austrália, Argentina e Coreia do Sul ficaram no Grupo A. No Grupo B ficaram Grã-Bretanha, Japão, Canadá e Fiji, atual campeão olímpico. África do Sul, Quênia, Irlanda e Estados Unidos ficaram no Grupo C.

Globo Esporte