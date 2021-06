Brasil leva virada dos EUA e perde na semifinal da AmeriCup

A pane do terceiro quarto foi superada. A seleção brasileira voltou mais ligada para os dez minutos finais e rapidamente cortou o déficit para dois pontos. A reação, no entanto, durou pouco e os Estados Unidos conseguiu recuperar o controle da partida, vencendo no fim por 71 a 6.

A seleção brasileira começou bem a partida, indo para o intervalo vencendo por 33 a 25. Após o intervalo, no entanto, os Estados Unidos voltou de forma avassaladora e em pouco tempo virou e abriu vantagem. Com a WNBA (Liga Feminina de Basquete dos EUA) ainda rolando, o país levou uma equipe formada por atletas jovens, em sua maioria universitárias.

Apesar do título não ter vindo, o Brasil conquistou a vaga no Pré-Mundial por ter alcançado as semifinais. A seleção brasileira feminina não disputou o Mundial em 2018 e terá a chance alcançar a competição em 2022, na Austrália.

O jogo

O Brasil começou com uma atuação forte, principalmente de Clarissa dos Santos e Tainá Paixão. A dupla foi responsável por 15 dos 21 pontos da seleção nos dez minutos iniciais, que terminou com vantagem por 21 a 13 contra os Estados Unidos.

A seleção dos EUA voltou melhor para o segundo quarto, equilibrando a partida. Após dez minutos a parcial terminou em 12 a 12, com uma vantagem de 33 a 25 no placar indo para o intervalo.

A conversa das jogadores dos EUA com a técnica Dawn Staley no intervalo parece ter surtido efeito. Com uma defesa sufocante e muita velocidade no ataque, a seleção dos Estados Unidos virou o placar em três minutos. O Brasil não conseguiu segurar o volume das adversárias e terminou o quarto atrás por 50 a 43.

A pane do terceiro quarto foi superada. A seleção brasileira voltou mais ligada para os dez minutos finais e rapidamente cortou o déficit para dois pontos. A reação, no entanto, durou pouco e os Estados Unidos conseguiu recuperar o controle da partida, vencendo no fim por 71 a 60.

A seleção brasileira vai encerrar sua participação no torneio na disputa do terceiro lugar neste sábado (19) às 19h10 contra o perdedor da outra semifinal, que será disputada entre Canadá e Porto Rico. Os Estados Unidos vão encarar o vencedor na final no mesmo dia logo depois, às 22h10.

