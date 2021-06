Sorteio coloca Brasil no grupo de Rep. Tcheca, Panamá e Vietnã no Mundial de Futsal

O Brasil já sabe quem serão seus adversários na primeira fase da Copa do Mundo de Futsal, que acontece de 12 de setembro a 3 de outubro, na Lituânia. Nesta terça, a Fifa realizou o sorteio dos grupos em sua sede, em Lausanne, na Suíça, e a seleção brasileira caiu no grupo D com República Tcheca, Panamá e Vietnã. A estreia da equipe comandada por Marquinhos Xavier será no dia 13 de setembro, contra os vietnamitas.

Dono de sete títulos mundiais, cinco na Era Fifa, o Brasil integrou o pote 1 do sorteio. A lista dos cabeças de chave teve também Lituânia, Espanha, Argentina, Rússia e Portugal. Atual campeã, a seleção argentina caiu no grupo F ao lado do temido Irã, algoz do Brasil nas oitavas de final da última Copa do Mundo. Confira os grupos:

Grupo A: Lituânia, Costa Rica, Cazaquistão e Venezuela;

Grupo B: Rússia, Egito, Guatemala e Uzbequistão;

Grupo C: Portugal, Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos;

Grupo D: Brasil, República Tcheca, Panamá e Vietnã;

Grupo E: Espanha, Paraguai, Japão e Angola;

Grupo F: Argentina, Irã, Sérvia e Estados Unidos.

Marcado inicialmente para 2020 e adiado em função da pandemia do novo coronavírus, o Mundial da Lituânia será disputado em três cidades. Na primeira fase, o Brasil jogará seus três jogos em Klaipėda. As demais sedes da Copa do Mundo Fifa são Vilnius, a capital do país, e Kaunas, que receberá a abertura e a final da competição.

A Copa do Mundo Fifa 2021 terá uma participação de 24 seleções. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros.

Os jogos do Brasil na 1ª fase

13/09 - Brasil x Vietnã

16/09 - Brasil x República Tcheca

19/09 - Brasil x Panamá





Globo Esporte