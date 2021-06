Bruninho elogia evolução da seleção: "É apenas o começo"

Diante do maior desafio até aqui, uma resposta à altura. No duelo contra a Polônia, o Brasil mostrou força e derrubou os rivais da liderança da Liga das Nações, em Rimini. Capitão da seleção, Bruninho festejou o bom desempenho, mas afirma que a seleção ainda tem um caminho e tanto pela frente até as Olimpíadas de Tóquio.

- Estamos em um processo. Melhorando a cada dia, tentando dar mais um passo a cada dia. E, claro, jogar contra uma das melhores equipes do mundo, uma das favoritas ao título da Liga e das Olimpíadas, e vencer é algo incrível. Isso mostra que estamos no caminho certo. Com certeza, é apenas o começo.

Bruninho acredita que, a cada jogo, a seleção tem conseguido evoluir. Contra a Polônia, o levantador afirma que o Brasil conseguiu jogar com intensidade na defesa.

- Sabemos que temos um ótimo time, vários jogadores que podem entrar. Então, estamos tentando nos preparar como um todo. E acho que fomos bem. Jogamos com muita intensidade na nossa defesa. Era algo que estávamos tentando melhorar e, hoje, fomos muito bem nesse sistema, no nosso bloqueio-defesa. Foi incrível. Agora, vamos tentar descansar um pouco e focar na próxima semana.

O capitão da equipe afirma que um bom desempenho contra um dos favoritos ao título olímpico prepara para os desafios mais à frente.

- Nós sabemos que cada partida aqui vai ser difícil. Estamos jogando contra as melhores seleções do mundo. É apenas uma partida. Claro, jogar contra uma seleção tão forte nos prepara para coisas mais difíceis. Sabemos que temos muita competição ainda pela frente. Demos mais um ótimo passo, mas, a partir de amanhã, precisamos pensar na próxima semana.

Líder da Liga das Nações, com oito vitórias e apenas uma derrota, o Brasil volta à quadra na próxima terça-feira. A seleção encara a Eslovênia, com transmissão do SporTV2 e cobertura em tempo real do ge.

