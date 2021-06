Camila Brait confirmada para 14ª temporada seguida na equipe do Osasco São Cristóvão Saúde

(Foto: João Pires/Fotojump)





Ela defende Osasco há 13 anos. Com a camisa osasquense, levantou dois títulos da Superliga (2009/10 e 2011/12), nove dos 15 troféus de campeão paulista do time (2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020), quatro sul-americanos (2009, 2010, 2011 e 2012), duas Copa Brasil (2014 e 2018) e o Mundial de Clubes 2012. Camila Brait renovou com o Osasco São Cristóvão Saúde e reafirma seu amor pela equipe e pela cidade ao partir para a 14ª temporada consecutiva.

"Osasco é a minha cidade do coração e todo ano sinto uma alegria especial ao renovar meu contrato. Me sinto completamente em casa, especialmente no ginásio José Liberatti. Não vejo a hora dessa pandemia acabar e poder reencontrar com a torcida e levar a Alice, minha filha, nos treinos e jogos. Quero agradecer à prefeitura, aos nossos patrocinadores e ao Luizomar pela oportunidade de mais uma temporada e pela montagem da nova equipe que, tenho certeza, vem forte para lutar por títulos”, afirma Brait, que defende a Seleção Brasileira que se prepara para a Olimpíada de Tóquio na disputa da Liga das Nações.

Eleita melhor líbero da última Superliga, Camila Brait é o quarto nome confirmado pela Osasco São Cristóvão Saúde para a temporada 2021/22. A primeira renovação foi da oposta Tandara, seguida pela central Camila Paracatu e da também oposta Karine Schossler. As quatro participaram do título do Campeonato Paulista e da campanha que resultou no troféu de terceiro lugar na Superliga. Para os próximos dias, a diretoria do clube promete anunciar mais atletas contratadas.

O técnico Luizomar comemora a manutenção de sua líbero. “Quando a Brait chegou a Osasco, ela era uma menina. O tempo passou, ela se casou, se tornou mamãe e é uma alegria fazer parte da história dela dentro e fora da quadra. Ela é uma jogadora fora de série, domina o fundo de quadra e vai nos ajudar, como sempre, a lutar por títulos em uma temporada”, complementa o treinador.