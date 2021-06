CBCS dará início à segunda temporada do Elite League, segundo evento RMR para o major de 2021

O Circuito Brasileiro de Counter Strike (CBCS) se prepara para entrar em mais uma etapa e anuncia a segunda temporada do CBCS Elite League. Fruto de uma parceria entre a LnK Gaming e a Valve, o torneio, assim como em sua primeira temporada, somará pontos para o Regional Major Ranking (RMR) do PGL Major Stockholm, o 16º major de Counter-Strike: Global Offensive e o único em 2021. Ao todo, 16 equipes disputarão a competição, que conta com uma premiação total de 100 mil reais.

“Alcançamos o marco histórico em uma competição nacional de CS:GO com mais de 90.000 pessoas simultâneas acompanhando o final do primeiro CBCS Elite League. A expectativa agora é continuar construindo um show no nível que a nossa região merece, e trazer resultados ainda mais expressivos neste segundo RMR,” afirma Miah Campos, Head de Operações do CBCS.

Para este torneio, 4 equipes se classificarão por meio de qualificatórias abertas e fechadas e se juntarão a outros 12 times convidados, provenientes do ranking do próprio Circuito e da Valve. Serão 256 vagas disponíveis para as disputas dos qualificatórios abertos e as inscrições abrirão no dia 01 de julho, na plataforma da GamersClub. As partidas dos qualificatórios abertos e fechados acontecerão entre os dias 8 e 11 de julho.

A disputa seguirá então para a fase de grupos, que acontecerá na penúltima semana de julho e se dará em formato suiço, onde times com o mesmo número de vitórias ou derrotas se enfrentarão em partidas de melhor de um mapa (MD1) ou melhor de três mapas (MD3) - sendo esta modalidade apenas nos duelos eliminatórios. As oito equipes vitoriosas da fase de grupos avançam para os playoffs.

Já a última etapa do torneio será totalmente em formato MD3 e acontece entre os dias 5 a 8 de agosto. Além do grande troféu, dos pontos RMR e dos prêmios em dinheiro, os times vencedores também somarão pontos que acumulam para o ranking geral do Circuito, que garantirá vagas para o CBCS Finals em dezembro.

A lista das equipes convidadas e maiores informações da competição poderão ser encontradas em breve no site oficial do CBCS. Os confrontos serão transmitidos nos canais oficiais do CBCS, no Twitch e Youtube, em horários ainda a confirmar.