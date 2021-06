Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio pode ter 20 mil espectadores

O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio e o governo japonês planejam liberar uma ocupação de 20 mil lugares no estádio olímpico para a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho. De acordo com o site "Kyodo News", o contingente envolveria torcedores com ingressos e credenciados - atletas, oficiais, dirigentes, treinadores e jornalistas.

A decisão deve ser comunicada publicamente nesta segunda-feira. Os organizadores do megaevento esportivo têm sofrido pressão para manter as competições sem espectadores devido à incapacidade de contar a disseminação da Covid-19.

Há dois meses, as autoridades decidiram barrar a entrada de estrangeiros com ingressos para os Jogos de entrar no país.

- Se observarmos um aumento no número de infecções por coronavírus, a regra básica é tomar as medidas necessárias e lidar com as Olimpíadas da mesma forma que os outros eventos - afirmou Katsunobu Kato, chefe de gabinete do governo.

Conselheiros médicos têm pedido que as Olimpíadas sejam realizadas sem públicos nas instalações esportivas. O Japão permaneceu vários meses sob estado de emergência, com restrição em circulações que envolveram eventos esportivos.

Até agora, 16% da população japonesa receberam ao menos uma dose da vacina. Porém, somente 6% já estão totalmente imunizados.

Globo Esporte