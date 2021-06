Chape oficializa contratação do técnico Jair Ventura

A Chapecoense oficializou a contratação do técnico Jair Ventura na manhã desta quinta-feira. O treinador chegou a Chapecó e assinou contrato para comandar o time na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro na sequência da temporada.

Jair Ventura assume o Verdão do Oeste na vaga de Mozart, demitido após a perda do Catarinense para o Avaí, e terá o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ricardo Pinto na comissão técnica.

O comandante não era o primeiro da lista, tanto que a diretoria encaminhou acerto salarial com Jorginho, que recentemente deixou o Atlético-GO. No entanto, os termos não avançaram.

A carreira de Jair Ventura

A Chape será o quinto clube de Jair Ventura como técnico na carreira. Ele estreou na função pelo Botafogo, em 2017, comandando a equipe por 99 partidas, com um aproveitamento de 53,2%. No fim daquele ano, no entanto anunciou a saída para comandar o Santos.

Na Vila Belmiro, foram 39 partidas, com 44,4% de rendimento. Em seguida, assumiu o Corinthians, em setembro de 2018, pelo qual tornou-se vice-campeão da Copa do Brasil. Ele comandou a equipe por 19 partidas antes de ser demitido após uma sequência de maus resultados.

Em 2021, Jair Ventura comandou o Sport até o início de abril. Ele foi demitido após goleada de 4 a 0 para o Ceará e que causou a eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste. No Rubro-Negro, o treinador ficou por 45 jogos, sendo 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas, ou seja, 37% de aproveitamento.

