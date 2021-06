Chile segura a Bolívia no fim e vence a primeira na Copa América

O Chile sofreu mais do que o esperado, mas conquistou a primeira vitória na Copa América. Jogando na Arena Pantanal, na noite desta sexta-feira, a equipe fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com Brereton, mas viu os bolivianos crescerem na segunda etapa, mas sem efetividade para empatar. Vitória por 1 a 0, no duelo válido pela segunda rodada do grupo A.

Com o triunfo na Arena Pantanal e o empate diante da Argentina na estreia, o Chile assume a liderança do grupo A, com quatro pontos. A Bolívia é a lanterna, ainda sem pontuar. Na próxima segunda-feira, às 18h (de Brasília), também no estádio em Cuiabá, o Chile enfrenta o Uruguai, pela segunda rodada. A Bolívia terá folga e só voltará a campo na próxima quinta, também contra a Celeste, no mesmo estádio.

Foi movimentado e de domínio chileno desde o primeiro minuto. A abertura do placar foi aos nove, com Brereton, em bonita finalização da entrada da área. E só não virou goleada em poucos minutos graças às intervenções de Lampe, que defendeu arremates de Pulgar, Meneses e do próprio Brereton. A Bolívia cresceu nos últimos 15 minutos e teve uma chance clara, mas Roberto Fernández finalizou para fora. Ramiro também esteve perto de empatar com um belo chute de fora da área. O Chile respondeu e assustou nos minutos finais, com Vargas, Meneses e Vidal, mas foi para o vestiário com o placar mínimo na conta.

A etapa final teve um enredo completamente diferente. A Bolívia voltou disposta a sair de campo pelo menos com um empate e assustou logo no primeiro minuto, com Saavedra. O meia foi o destaque da equipe e assustou em outra oportunidade, assim como Bejarano, que levou perigo a Bravo duas vezes. A chance mais clara do Chile foi aos 30 minutos, com finalização de Mena. A Bolívia pressionou, principalmente com cruzamentos na área, mas não conseguiu balançar as redes.

Surpresa na escalação de Martín Lasarte, o atacante Benjamin Brereton correspondeu. Logo aos nove minutos abriu o placar com uma bela finalização. Um gol histórico. O jogador, que é filho de pai inglês e mãe chilena, optou por defender a pátria sul-americana e foi às redes pela primeira vez. Aos 22 anos, ele é um dos destaques do Blackburn Rovers, da Inglaterra.

O triunfo sobre a Bolívia foi o primeiro do Chile sob comando de Martín Lasarte. O argentino assumiu a equipe em fevereiro deste ano, após saída de Reinaldo Rueda para a Colômbia, e havia empatado os três primeiros jogos no banco da Roja. Todos em 1 a 1, sendo dois contra a Argentina e um contra a própria Bolívia.

Globo Esporte