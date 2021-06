Federação Colombiana pede suspensão de árbitros de jogo com o Brasil, após gol polêmico

A Federação Colombiana de Futebol pediu à Conmebol, na manhã desta quinta-feira, a suspensão de toda a equipe de arbitragem, que trabalhou no jogo entre Colômbia e Brasil, após polêmica envolvendo o primeiro gol do Brasil na vitória por 2 a 1, na quarta, no estádio Nilton Santos. A petição foi recebida pela Conmebol e será analisada pela Comissão Disciplinar da entidade.

No início da jogada, Neymar tentou fazer um passe, mas a bola bateu em Nestor Pitana e voltou para Paquetá. O árbitro mandou o jogo seguir por entender que o lance não foi comprometido. Logo em seguida o Brasil chegou ao gol.

Os jogadores da Colômbia reclamaram muito pedindo a anulação do gol. Por oito minutos, o jogo ficou paralisado. Após análise do VAR, o gol foi confirmado, o que gerou mais reclamações.

Na petição enviada à Conmebol, a Colômbia afirma que se a bola não tivesse batido em Pitana, chegaria a um jogador colombiano. E que, portanto, a interferência "influenciou diretamente no resultado do jogo".

Ao fim da partida, o técnico Reinaldo Rueda criticou a condução do lance. Para ele, o rebote no árbitro "distraiu os jogadores". Pitana também foi estampado em diversos jornais da Colômbia nesta quinta-feira, como o vilão da partida. Veja abaixo:

Depois da partida, a Conmebol divulgou um vídeo da análise de VAR no momento do gol do Brasil, em que considera não ter havido erro. O lance é narrado por uma pessoa que justifica que a rebote no árbitro não implicou "ataque promissor". E listou as situações que obrigariam a paralisação da partida: o início de um ataque promissor a uma das equipes, se a bola entrasse no gol ou se a posse de bola trocasse de equipe.

A equipe completa de arbitragem foi formada por:

Árbitro: Nestor Pitana, da Argentina.

Auxiliares: Jose Antelo, da Bolívia, e Ezequiel Brailovsky, da Argentina.

Quarto árbitro: Leodan Gonzalez, do Uruguai.

VAR: Mauro Vigliano, da Argentina.

O Brasil volta a campo no domingo para enfrentar o Equador, no Estádio Olímpico de Goiânia, na despedida da fase de grupos. A Colômbia já fez todos os jogos da primeira fase e folga nesta rodada, aguardando o desfecho para as oitavas de final.

Globo Esporte