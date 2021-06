Com Neymar, Jardine envia pré-lista com 50 nomes para Tóquio; convocados saem quinta

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





O técnico da seleção olímpica masculina André Jardine anuncia nesta quinta-feira os 18 convocados para os Jogos de Tóquio. O treinador passa os últimos dias em reunião e tenta solucionar problemas de prováveis vetos de clubes brasileiros e europeus.

A CBF enviou para o Comitê Olímpico Brasileiro lista com 50 nomes, publicada pelo site da ESPN. Os nomes - veja mais abaixo - constam de relação enviada ao Comitê Olímpico Brasileiro para vacinação, o que ocorreu com todas as delegações brasileiras.

Na lista, constam os nomes de Neymar, Marquinhos e Weverton, trio predileto acima de 24 anos de Jardine para a convocação. Mas a situação dos três é bem delicada. A surpresa na relação é Fernandinho, do Manchester City, que pode atuar tanto de zagueiro quanto de volante. Apesar dos nomes enviados, Jardine pode chamar outro atleta fora dessa relação, caso deseje.

Até mesmo o afastamento de Rogério Caboclo influi na improvável liberação. Era o presidente afastado que negociava diretamente com o Palmeiras e com o PSG - principalmente por Neymar. O Palmeiras não quer perder Weverton por mais um longo período depois da Copa América, como o ge publicou, e as convocações de Neymar e Marquinhos estão ameaçadas.

Nos primeiros contatos com o PSG, intermediados tanto por Branco quanto por Juninho Paulista - no período que Branco esteve afastado com Covid-19 -, o diretor Leonardo, ex-companheiro de seleção brasileira da dupla, passou que não iam liberar ninguém. A promessa é que nem Mbappé seja liberado para a seleção francesa.

A pré-lista tem Alisson, Weverton, Santos, Marquinhos, Felipe, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Fernandinho, Alison, Neymar e Gabigol acima de 24 anos.

Confira a pré-lista enviada ao COB

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Weverton (Palmeiras)

Santos (Athletico-PR)

Gabriel Brazão (Real Oviedo)

Brenno (Grêmio)

Ivan (Ponte Preta)

Cleiton (Red Bull Bragantino)





Zagueiros

Nino (Fluminense)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Roma)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Vitão (Shakhtar Donetsk)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Luiz Felipe (Lazio)

Lucas Veríssimo (Benfica)





Laterais

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Guga (Atlético-MG)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Caio Henrique (Monaco)

Emerson (Barcelona)

Abner (Athletico-PR)

Dodô (Shakhtar Donetsk)





Meias

Bruno Guimarães (Lyon)

Gerson (Olympique de Marselha)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Maycon (Shakhtar Donetsk)

Patrick de Paula (Palmeiras)

Fernandinho (Manchester City)

Liziero (São Paulo)

Matheus Henrique (Grêmio)

Pedrinho (Benfica)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Reinier (Borussia Dortmund)

Alison (Santos)





Atacantes

Neymar (Paris Saint-Germain)

Richarlison (Everton)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabigol (Flamengo)

Antony (Ajax)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Yuri Alberto (Internacional)

David Neres (Ajax)

Malcom (Zenit)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Evanílson (Porto)

Pedro (Flamengo)