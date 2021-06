Com sete jogos de jejum, Lisca pede demissão e não é mais técnico do América-MG

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)





Lisca não é mais técnico do América-MG. O treinador pediu demissão nesta segunda-feira e, em comum acordo com o clube, a passagem chega ao fim. O clube marcou uma coletiva para às 14h30 (de Brasília), ao lado de Marcus Salum, diretor de futebol e irá oficializar a saída. O América-MG não vence há sete jogos, foi eliminado da Copa do Brasil e é lanterna do Brasileirão.

Com a saída de Lisca, o irmão dele, Jorge de Lorenzi, o auxiliar técnico Márcio Hahn e o diretor de futebol, Armando Desessards, que havia sido indicado pelo treinador, também devem deixar o clube. Este último, inclusive, tinha o trabalho questionado internamente no América.

Segundo apurou o ge, Lisca estava desconfortável com a pior sequência sem vitórias da carreira (sete jogos de jejum), além da falta de investimentos. No início da temporada, o treinador e comissão técnica fizeram um mapeamento de pelo menos 10 reforços para 2021 e, somente Bruno Nazário, foi contratado.

Lisca entendia que o dinheiro da premiação da Copa do Brasil do ano passado seria usado para reforços - o América chegou na semifinal e faturou R$ 17,6 milhões. O treinador teve algumas reuniões com a diretoria cobrando por isso e também pela reposição de peças importantes, como a saída de Messias, vendido ao Ceará. A derrota para o Atlético-MG, na final do Campeonato Mineiro, também abateu técnico e jogadores.

Lisca comandava o América desde 30 de janeiro de 2020 e tinha o trabalho mais longo da elite do futebol brasileiro – o título passa a pertencer a Guto Ferreira, no Ceará desde março de 2020. Ele deixa o clube com um histórico de 81 jogos, 40 vitórias, 27 empates e 14 derrotas (aproveitamento de 60,4%).

Na temporada passada, Lisca alcançou com o América um desempenho histórico. Com ele, o clube retornou à elite nacional e foi a uma semifinal inédita de Copa do Brasil.

O momento, porém, não é bom. O América-MG não vence uma partida desde 9 de maio, quando fez 3 a 1 no Cruzeiro e avançou à final do Campeonato Mineiro. Desde então, foram sete jogos, quatro empates e três derrotas.

O ataque também parou de funcionar. Nessas sete partidas, o Coelho só marcou gols em uma: o empate em 2 a 2 com o Criciúma, que terminou com a eliminação da Copa do Brasil, nos pênaltis.

Lisca deixa o América sem pontuar no Campeonato Brasileiro e com o pior início de Série A da história dos pontos corridos. Nas três partidas até agora, o time ainda não venceu e não conseguiu fazer nenhum gol.

Globo Esporte