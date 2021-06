Conmebol divulga tabela da Copa América

A Conmebol divulgou a tabela detalhada da Copa América de 2021 na noite desta quarta-feira. O jogo de abertura é Brasil x Venezuela, no dia 13 de junho, às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois, a Seleção enfrenta Peru e Colômbia no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e encerra a primeira fase contra o Equador, no Olímpico, em Goiânia. O Maracanã vai receber apenas a final, no dia 10 de julho.

A divisão dos grupos e o formato da competição não foram alterados. A Argentina, de Lionel Messi, estreia contra o Chile, no dia 14, no Nilton Santos. Depois faz o clássico com o Uruguai, no Mané Garrincha, dia 18, permanece em Brasília para pegar o Paraguai e encerra a primeira fase contra a Bolívia, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com exceção do Maracanã, que sediará apenas a decisão, Cuiabá é a sede que vai receber menos jogos, cinco. O Mané Garrincha vai receber oito partidas, e o Olímpico, em Goiânia, e o Nilton Santos, no Rio de Janeiro, abrigarão sete partidas cada.

Se ficar em primeiro no seu grupo, o Brasil faz as quartas de final, semifinal e final no Rio de Janeiro, caso avance até a decisão.

Veja os jogos por sede:

Brasília (Mané Garrincha)

Brasil x Venezuela, 13/06, 18h

Argentina Uruguai, 18/06, 21h

Argentina x Paraguai, 21/06, 21h

Chile x Paraguai, 24/06, 21h

Venezuela x Peru, 27/06, 18h

2A x 3B, quartas de final, 03/07, 19h

G24 x G23, semifinal, 06/07, 22h

Decisão do terceiro lugar, 09/07, 21h





Rio de Janeiro (Nilton Santos)

Argentina x Chile, 14/06, 18h

Brasil x Peru, 17/06, 21h

Venezuela x Equador, 20/06, 18h

Brasil x Colômbia, 23/06, 21h

Uruguai x Paraguai, 28/06, 21h

1B x 4A, quartas de final, 02/07, 21h

G22 x G21, semifinal, 05/07, 20h





Cuiabá (Arena Pantanal)*

Colômbia x Equador, 13/06, 20h

Chile x Bolívia, 18/06, 17h

Uruguai x Chile, 21/06, 17h

Bolívia x Uruguai, 24/06, 17h

Bolívia x Argentina, 28/06, 20h

* Jogos no horário local de Cuiabá





Goiânia (Olímpico)

Paraguai x Bolívia, 14/06, 21h

Colômbia x Venezuela, 17/06, 18h

Colômbia x Peru, 20/06, 21h

Equador x Peru, 23/06, 18h

Brasil x Equador, 27/06, 18h

2B x 3A, quartas de final, 02/07, 18h

1A x 4B, quartas de final, 03/07, 22h





Rio de Janeiro (Maracanã)

Final, 10/07, 21h





