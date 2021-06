Copa do Brasil: veja os confrontos das oitavas de final definidos em sorteio

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos na tarde desta terça-feira, após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Apenas dois duelos serão entre clubes que estão atualmente na Série A do Campeonato Brasileiro: Bahia x Atlético-MG e Athletico-PR x Atlético-GO.

Veja todos os confrontos:

São Paulo x Vasco

Fluminense x Criciúma

Grêmio x Vitória

CRB x Fortaleza

Flamengo x ABC

Athletico-PR x Atlético-GO

Bahia x Atlético-MG

Juazeirense x Santos

Após a definição dos confrontos, a CBF vai sortear também a ordem de mando de campo das partidas. Esta reportagem será atualizada na sequência.

O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil sejam realizados entre o fim de julho e início de agosto. As datas e os horários serão divulgados pela entidade posteriormente.

Nas quartas de final, haverá novo sorteio para definir os confrontos com os classificados. Só então será definido o chaveamento completo até a decisão da Copa do Brasil.

