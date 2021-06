Copa Truck: Interlagos recebe segunda etapa na pista mais exigente com os freios

(Foto: Vanderley Soares/P1 Media Relations)





Depois de duas corridas disputadíssimas na etapa de abertura da temporada 2021, a Copa Truck volta a se encontrar, agora no autódromo de Interlagos, na zona sul de são Paulo, para a realização da segunda etapa de um campeonato que prevê oito passando também pelos circuitos de Tarumã, Potenza, Cascavel e Curitiba – este último com três etapas agendadas.

Para pilotos, equipes e também para a Fras-le, a nova fornecedora oficial de pastilhas de freio para os caminhões mais velozes do planeta, um grande desafio: os 4.309 metros do mais tradicional autódromo brasileiro são os mais exigentes com os freios.

O novo regulamento técnico da atual temporada prevê uma limitação de potência para equalização dos trucks, além do controle de emissões de gases agora feito por meio de sensores, mais as novas pastilhas desenvolvidas pela Fras-le em Caxias do Sul (RS) em um dos centros tecnológicos mais modernos do país. “São muitos fatores novos, o que influencia na forma de pilotagem e certamente acaba influenciando também no quanto os freios deverão ser exigidos. É um aprendizado enorme para a Fras-le e também para os pilotos e equipes”, destaca Roger Lusa dos Santos, Engenheiro de Aplicação da Fras-le.

A empresa enfrentou vários desafios no desenvolvimento da formulação das novas pastilhas que já estão sendo usadas por todas as equipes nas pistas. O principal deles foi encontrar um equilíbrio entre um desempenho seguro e eficiente com baixo desgaste. “Além disso, manter a estabilidade da compressibilidade do composto também foi essencial para que o piloto mantenha sua boa sensibilidade ao pedal no momento das frenagens ao longo da prova”, explica o engenheiro.

“Na etapa de Goiânia pudemos verificar como ficaram os componentes ao final da corrida e continuar com as análises e os resultados foram muito positivos. Temos uma parceria muito grande com as equipes no compartilhamento de imagens, de dados e de informações em geral e isso nos ajuda muito no desenvolvimento de um produto cada vez melhor”, continuou.

São dois os pontos de mais intensa frenagem no circuito de Interlagos: a aproximação para o S do Senna, a primeira curva do traçado, que é feita a 180 km/h (isso depois da retomada após os pilotos passarem obrigatoriamente a 160 km/h no radar imposto pelo regulamento) e o piloto percorre 210 metros freando para contornar a primeira “perna” da curva a cerca de 60 km/h; o segundo ponto é a Curva do Lago, a quarta do circuito, na qual os pilotos acionam os freios a 200 km/h vindo pela Reta Oposta e reduzem a velocidade para 90 km/h em cinco segundos e 190 metros, apenas. Pontos que devem proporcionar boas oportunidades de ultrapassagem.

Mas o circuito também representa outros desafios, como no trecho chamado de “miolo”, e que compreende as curvas do Laranjinha, Pinheirinho, Bico de Pato, Mergulho e Junção. “São curvas de baixa velocidade e muito próximas entre si, o que representa um desafio importante para a refrigeração dos componentes dos freios”, aponta Lusa.

A programação prevê três treinos livres – dois na sexta-feira e um no sábado, dia em que também é realizada a classificação para definição do grid de largada, às 11h30. No domingo (27), a transmissão ao vivo começa às 13 horas para as duas corridas do dia, que serão mostradas pela Band, pelo SporTV2 e também pelo canal oficial da Copa Truck no YouTube.

A Fras-le, maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, é a fornecedora oficial de pastilhas de freio para a Copa Truck, proporcionando eficiência e segurança nas frenagens dos caminhões mais rápidos do planeta.