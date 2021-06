Cruzeiro decide devolver Klebinho após menos de um mês no clube e aguarda resposta do Flamengo

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





O Cruzeiro vai mesmo devolver o lateral direito Klebinho ao Flamengo, dono de 20% dos direitos econômicos do atleta. O jogador chegou ao clube celeste no dia 26 de maio, pedido por Felipe Conceição, mas não vai permanecer na equipe de Mozart. O ge já havia informado, no sábado passado, o interesse celeste na devolução, que agora foi definida. O Cruzeiro não confirma a informação, mas estaria aguardando apenas a resposta do clube rubro-negro.

Klebinho, de 22 anos, atuou por apenas 10 minutos com a camisa celeste, quando time ainda era comandado por Felipe Conceição. Ele entrou no fim do primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense, no Mineirão. Com a chegada de Mozart, Klebinho perdeu espaço na equipe e não vai ser aproveitado.

Ele ainda foi afastado do grupo após sua estreia por ter tido contato com uma pessoa contaminada com Covid-19. O lateral voltou aos treinos na primeira atividade comandada por Mozart. Mesmo com a ausência de Cáceres (com Covid-19), o jogador ficou fora dos relacionados contra Goiás, Ponte Preta e Operário. Mozart preferiu improvisar Joseph e Rômulo na posição.

Para complicar ainda mais a situação, o Cruzeiro está acertado com o lateral Norberto, que estava no CSA. Na última segunda-feira, o jogador realizou exames médicos antes de assinar contrato até o fim da Série B. É um pedido do técnico Mozart.

Formado nas categorias de base do Rubro-negro carioca, o lateral direito defendeu a Seleção Sub-17 no Sul-Americano e no Mundial da categoria, em 2015. No ano seguinte, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube. Em 2019, foi emprestado ao Tokyo Verdy, do Japão, quando disputou 31 jogos em duas temporadas. Voltou ao Flamengo nesta temporada, mas sem espaço com Rogério Ceni foi emprestado ao Cruzeiro. Retornam agora, novamente ao clube carioca.

