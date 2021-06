Cruzeiro encaminha contratação de Mozart, que chega a Belo Horizonte nas próximas horas

(Foto: Márcio Cunha / ACF)





O Cruzeiro já se movimentou para trazer um substituto para o técnico Felipe Conceição. Mozart chega nas próximas horas em Belo Horizonte para assinar com o clube mineiro. A contratação já está encaminhada, e o acordo inicial é de contrato até o fim da Série B deste ano. Felipe Conceição foi demitido na noite dessa quarta-feira, após a eliminação para a Juazeirense, nos pênaltis, pela Copa do Brasil. O nome de Mozart foi o primeiro na lista da diretoria, mas não era consenso dentro do clube.

A ideia da diretoria do Cruzeiro é que Mozart seja apresentado ao elenco nesta sexta-feira e já comande o time no jogo contra o Goiás, no sábado, pela terceira rodada do Série B. O Cruzeiro ainda não venceu na competição.

A diretoria celeste já vinha monitorando o mercado nos últimos dias, antecipando-se a uma possível eliminação na Copa do Brasil e a saída de Felipe Conceição. Foi o que aconteceu. Depois de ter vencido a Juazeirense no jogo de ida, por 1 a 0, o Cruzeiro foi eliminado após levar um gol no fim e perder três cobranças na disputa de pênaltis (veja no vídeo abaixo).

Mozart é sugestão de Rodrigo Pastana, novo diretor de futebol do Cruzeiro. A dupla, ano passado, conseguiu uma importante recuperação com o CSA na Série B do Brasileiro, quando o time alagoano estava na zona do rebaixamento. A trajetória é um atrativo para a contratação. Mozart, inclusive, negou propostas de outros clubes da Série B, como Ponte Preta e Vitória, prevendo um futuro convite do Cruzeiro.

O último trabalho de Mozart foi na Chapecoense. O treinador foi demitido no último dia 27, após a equipe perder o Campeonato Catarinense para o Avaí. Teve 50% de aproveitamento (três vitórias, três empates e duas derrotas).

