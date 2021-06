De olho nos melhores do mundo, Íbis Sport Club anuncia primeiro patrocinador internacional

Os torcedores do Íbis Sport Club, de Pernambuco, têm motivos de sobra para comemorar. O time acaba de fechar seu primeiro patrocinador internacional: o BetssonFC, fantasy game de futebol da Betsson, referência mundial em jogos e apostas online. A partir deste mês, a camisa do Pássaro Preto, conhecido como "o pior time do mundo", será estampada com a logo do BetssonFC na parte central .

O patrocínio é parte da campanha de lançamento do game e vai dar suporte na estruturação do clube para os próximos campeonatos da temporada. "A escolha do Íbis não foi por acaso. O time construiu toda a sua popularidade com bom humor, de forma leve e descontraída, e é muito bem visto por toda a comunidade dos boleiros. É uma oportunidade única para dar o pontapé inicial na história do BetssonFC", explica Andre Gelfi, sócio diretor da Betsson no Brasil. "Além disso, somos apaixonados por futebol e esta também é uma forma de estimular e contribuir para o desenvolvimento do esporte e seus atletas", declara.

A presença na camisa do tradicional clube pernambucano reforça o novo produto BetssonFC (https://www.betssonfc.com.br) que nasce com um conceito inovador em fantasy game. Primeiro porque contempla 12 campeonatos e mais de 400 torneios vinculados aos principais campeonatos de futebol mundial, além de oferecer aos participantes a oportunidade de ganhar prêmios que ultrapassam a marca de R﹩1 milhão - e jogar com os melhores do mundo.

"Time grande chama time grande! Estamos honrados pela escolha da Betsson e não tenho dúvidas que essa parceria será um sucesso para ambos os lados. Nossa torcida que nos desculpe, mas prevejo muitas vitórias no futuro", celebra Ozir Ramos Jr., presidente do Íbis Sport Club.

Não para por aí…

O patrocínio vai além das quatro linhas do gramado. O elenco do Íbis Sport Club e o ídolo icônico Mauro Shampoo vão estrelar a campanha publicitária do BetssonFC, que será lançada este mês.