Depois do ouro na Itália, Etiene Medeiros foca nos treinos em Portugal, antes de Tóquio

(Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)





A nadadora Etiene Medeiros embarcou nesta segunda-feira (28) para Portugal, após competir entre sexta e domingo (25 a 27) no 58º Troféu Internacional de Natação Sette Colli, na Itália. Em Roma, capital italiana, a pernambucana garantiu o ouro nos 50m costas, além de ter participado dos 50 e 100m livre, registrando o oitavo e o 21º tempo em cada prova, respectivamente. Agora, treina por três semanas em Rio Maior, antes de viajar para Tóquio, para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, em julho.

O melhor resultado da nadadora no evento foi obtido logo no primeiro dia, quando venceu os 50m costas. Etiene cravou 27seg78 e a vice-campeã Kira Toussaint, da Holanda, registrou 27seg79. A italiana Constanza Cocconcelli completou o pódio, com o tempo de 27seg92.

"Nos 50m costas fui muito bem e decidi a vitória no detalhe com a Kira. Registrei a 12º melhor performance da competição, ou seja, realmente bom", destacou Etiene. "Nas outras duas provas, os resultados foram os melhores possíveis neste momento", complementou a atleta do Sesi-SP, que é integrante do programa olímpico da Marinha do Brasil, além de contar com apoio de Adidas, Nescau, Bolsa Atleta, Time Pernambuco e Polar.

"Além da Sette Colli ser uma excelente competição, com alto nível de participantes em questão de performance, tenho muito carinho pelo troféu e pelos italianos, que são muito receptivos. O clima é muito bacana e me sinto bem. Já são vários anos que sou convidada e sempre vou a Roma para o evento. Foi por causa do Sette Colli que conheci o Papa e pude tocar na mão dele, porque os vencedores tinham oportunidade de conhecê-lo. As recordações são as melhores", relembrou Etiene.

Etiene já chegou a Portugal, onde treinará por três semanas no Centro Desportivo Rio Maior Sports Centre. Ela viaja para o Japão no dia 18 de julho, quando começa o período de aclimatação, na Vila Olímpica. O retorno para o Brasil está previsto para o início de agosto. Etiene irá representar o Brasil no 50m livre e também no revezamento 4x100m livre feminino, ao lado de Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Larissa Oliveira.

Seu treinador, Fernando Vanzella, também avaliou os resultados. "É uma competição que a gente sempre gosta de participar, já tradicional no calendário da Etiene há alguns anos. Bacana voltar a competir neste nível antes dos Jogos. Os tempos ainda estão um pouco acima do que nós gostaríamos, mas agora entra a reta final em que podemos desenvolver bem nos treinos. Motivador passar por este estágio aqui na Itália, faltando quatro semanas para estrear na Olimpíada. Agora, mais do que nunca, foco em Tóquio", disse Vanza, como é conhecido.