Djokovic supera Nadal em duelo épico e está na final de Roland Garros

(Foto: Adam Pretty / Getty Images)





Novak Djokovic segue fazendo história no tênis. De forma fantástica, o sérvio número 1 do mundo venceu de virada o espanhol Rafael Nadal (#3), 13 vezes campeão e maior nome da história do torneio, por 3 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3, 7/6(4) e 6/2, em 4h11 de uma batalha emocionante do início ao fim, e se classificou para a final de Roland Garros, que acontece no domingo, às 10h, com transmissão do SporTV 3. O adversário será o grego Stefanos Tsitsipas.

Com a vitória, Djokovic impediu que Nadal superasse Federer como maior ganhador de Grand Slams já em Paris - ambos tem 20 troféus cada. Além disso, ele segue firme no objetivo de superar o espanhol e o suíço no número de Majors conquistados. Com 18 troféus, o sérvio pode voltar a ficar a apenas uma conquista de igualar os rivais do "Big 3", claro, em caso de título em Roland Garros.

Essa foi apenas a terceira derrota de Nadal no saibro francês, a segunda para o sérvio - a outra foi para o sueco Robin Soderling. Para se ter noção do tamanho do feito, o espanhol, conhecido como Rei do saibro, possui 105 vitórias em 108 jogos em Roland Garros. Além disso, Nole volta a abrir vantagem no confronto direto contra Nadal - agora são 30 vitórias do sérvio contra 28 do "Toro Miúra".

O jogo

O início da partida já mostrou o que viria pela frente. Os dois primeiros games duraram 16 minutos somados, com ambos os tenistas tendo break points. Se defendendo e vencendo um ponto incrível, Nadal conseguiu aproveitar e abriu 3/0. Djokovic, por sua vez, passou a errar demais e viu a vantagem do espanhol aumentar para 5/0.

O sérvio até esboçou uma reação ao vencer três games seguidos, e ainda pressionou o "Toro Miúra", que sentiu a pressão sacando para a parcial e encontrou dificuldades, mas não foi o bastante. Em seu sétimo set point, Nadal fechou em 6/3 e largou na frente.

No segundo set, o panorama mudou. Djokovic passou a entrar mais na quadra e anular as bolas altas do espanhol, que já não faziam o mesmo efeito. Com isso, Nadal passou a forçar mais o jogo e cometer erros bobos, perdendo a intensidade da parcial anterior. Os dois tenistas sofreram muito nos games de saque e demonstraram nervosismo.

No fim, o sérvio número 1 do mundo soube resistir aos momentos em que foi pressionado e colheu os frutos. O espanhol, que disparou apenas a metade do número de winners obtido no set anterior, desperdiçou cinco oportunidades de quebra e viu Nole, cada vez mais consistente, se sustentar do início ao fim para devolver o 6/3 e empatar o duelo.

Seguindo a mesma estratégia que virou a partida a seu favor, Djokovic seguiu angulando muito bem seu forehand e mexendo a bola nos rallys, enquanto Nadal foi perdendo confiança e cometendo mais erros por conta da firmeza do sérvio. No terceiro set, os dois voltaram a trocar quebras de saque e colecionaram momentos de tensão e muita emoção, com grande participação do público presente.

Djokovic seguiu mais focado, foi mais sólido e melhor nos pontos importantes em grande parte da parcial, mas Nadal seguiu lutando e buscando a reação após ficar atrás duas vezes, até que no 10º game, quando o sérvio sacava em 5/4, o "Toro Miúra", enfim, devolveu a quebra e virou para 6/5.

Salvando set point com direito a uma curta fantástica, Nole confirmou o serviço e levou a decisão para o tie-break, onde levou no detalhe. Depois de uma mini quebra para cada lado, o espanhol cometeu um erro bobo de voleio, que fez com que Djokovic ficasse na frente novamente. Dessa vez, o sérvio não bobeou e fechou em 7/6 (7-4).

Para se ter dimensão do tamanho da importância do jogo, as autoridades francesas permitiram que o público pudesse permanecer na Philippe Chatrier até o final do embate, apesar do toque de recolher em vigor em Paris a partir das 23h (18h de Brasília) por conta da pandemia de Covid-19. Tal fato foi comemorado de pé pelos torcedores presentes, que continuaram apoiando e cantando o nome dos dois tenistas.

O quarto set teve um início que indicava que Nadal talvez pudesse se reerguer e voltar ao jogo, mas Djokovic seguiu dominando as ações e não teve muitos problemas. Depois de sair perdendo por 2/0, o sérvio venceu seis games consecutivos e decretou o triunfo por 6/2 sobre o "Rei do Saibro".

O número 1 do mundo vai encarar na grande decisão de Roland Garros o grego Stefanos Tsitsipas (#5), que bateu o alemão Alexander Zverev (#6) por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 6/3, 4/6, 4/6 e 6/3, em uma batalha de 3h37. A finalíssima acontece no próximo domingo, às 10h, com transmissão ao vivo do SporTV 3.

Globo Esporte