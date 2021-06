Djokovic vai disputar as Olimpíadas de Tóquio, confirma federação

Líder do ranking da ATP, Novak Djokovic vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de deixar em aberto sua ida ao torneio, que começa no dia 24 de julho, Nole teve sua participação confirmada pela federação sérvia de tênis, que já informou ao Comitê Olímpico local a presença do principal atleta do país. Bronze em Pequim 2008, ele vai em busca de sua primeira medalha de ouro.

- Novak confirmou o desejo de participar das Olimpíadas e já enviamos a lista com seu nome ao Comitê Olímpico da Sérvia - afirmou a federação em entrevista ao jornal sérvio Zurnal.

O dono de 19 troféus de Grand Slam havia colocado em dúvida sua participação nas Olimpíadas, citando a presença de público, confirmada em até 10 mil pessoas pelo comitê organizador essa semana, como crucial para sua decisão.

Com a desistência de nomes importantes como Rafael Nadal e Dominic Thiem, Djokovic desponta como principal favorito ao título dos Jogos de Tóquio. O sérvio vem de uma eliminação na estreia na Rio 2016 e de um quarto lugar em Londres 2012. Seu melhor desempenho foi justamente em sua primeira Olimpíada, na China, onde conquistou o bronze.

Ainda de acordo com a reportagem, além do número um do mundo, o jovem Miomir Kecmanovic vai representar a Sérvia nas Olimpíadas. Outro dois tenistas encontram-se na lista de espera, precisando de mais desistências para se garantirem nos Jogos: Dusan Lajovic e Filip Krajinovic.

Globo Esporte