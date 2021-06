Donnarumma passa por exames médicos para assinar com o PSG

Diversos veículos da imprensa da Espanha, Itália e França noticiam nesta segunda-feira que o goleiro Gigio Donnarumma passou por exames médicos para fechar com o Paris Saint-Germain. O camisa 21 da seleção italiana aproveitou o dia de folga em Roma, após a vitória sobre o País de Gales, para realizar esses procedimentos no hospital Sant'Andrea.

Donnarumma chegou a ser vaiado durante a última partida pela Eurocopa-2020, justamente por causa dessa iminente saída do Milan. O goleiro de 22 anos deve deixar o clube italiano depois de seis anos e 251 jogos. Não houve um acordo de renovação.

Segundo a imprensa europeia, Donnarumma deve assinar um contrato com o PSG válido até 2026, com salário anual acima de 10 milhões de euros. Há a expectativa de que ele seja anunciado como novo reforço do clube francês nas próximas horas.

A Itália foi a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da Eurocopa-2020 e terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. A seleção vai enfrentar no próximo sábado o segundo colocado do Grupo C, em Wembley, às 16h. No momento, esse adversário seria a Ucrânia, mas a definição só sairá nesta segunda-feira.

Globo Esporte