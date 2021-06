Em jogo dramático, Canadá vira e ganha o Mundial de hóquei no gelo masculino pela 27ª vez

O Canadá conquistou neste domingo (6) o título do campeonato Mundial de hóquei no gelo, realizado em Riga (LAT), após derrotar a Finlândia na decisão.

Mikael Ruohomaa abriu o placar para os finlandeses logo aos 8 minutos de jogo. No segundo período veio o empate canadense, com Maxime Comtois, aos 24 minutos. Petten Lindbohm colocou novamente os europeus na frente, aos 45 minutos.

Restando 8 minutos para o final do tempo normal, Adam Henrique empatou novamente e decretou o placar de 2-2 no tempo normal. Assim, a partida foi para a prorrogação com gol de ouro e os canadenses marcaram com Nick Paul, após seis minutos de tempo extra, dando o 27º título mundial ao time da América do Norte.

Foi um título improvável, com um começo de três derrotas - o pior da história, maior goleada sofrida em jogos com os Estados Unidos e classificação no sufoco e graças ao critério de desempate, o Canadá leva um título na raça, literalmente.

Além disso, nunca uma seleção havia sido campeã mundial com quatro derrotas no torneio.

No confronto pelo bronze, os Estados Unidos golearam a Alemanha por 6-1.

