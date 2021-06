Eriksen passa mal, cai desacordado em campo e partida da Euro é suspensa

(Foto: Friedemann Vogel / AFP)



Por Redação Blog do Esporte





O meia Christian Eriksen passou mal e caiu desacordado em campo na partida entre Dinamarca e Finlândia, pela rodada de estreia da Eurocopa. Nos minutos finais do primeiro tempo, Eriksen cai desacordado em campo, teve uma convulsão e foi atendido as pressas pela equipe médica da seleção dinamarquesa.

Nas imagens feitas pelo SporTV, que exibia a partida, Eriksen ficou ao menos 10 minutos desacordado, até recuperar os sentidos e ser retirado de marca do campo. O meia dinamarquês foi levado para um hospital próximo ao estádio para maiores exames.

O perfil oficial da seleção da Dinamarca informou que Eriksen está acordado e sendo assistido pela equipe médica.





Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021





A partida entre as duas seleções foi suspensa pela Uefa e um comitê de crise irá se reunir para definir quando a partida será realizada e como será o andamento da competição. O jogo estava no minuto 42 do primeiro tempo e o placar estava em 0 a 0.