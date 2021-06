Eslováquia sai na frente, sofre empate, mas consegue vitória sobre a Polônia na estreia da Euro

A Eslováquia venceu a Polônia por 2 a 1 nesta segunda-feira, em São Petersburgo, na estreia das duas equipes na Eurocopa 2020. Os gols eslovacos foram marcados por Szczesny contra (em grande jogada de Mak) e Skriniar. Linetty balançou a rede para a Polônia. A Polônia começou tomando conta da partida e chegou a ter 73% da posse de bola, mas sentiu o gol contra de seu goleiro e foi para o intervalo perdendo. Empatou no primeiro minuto do segundo tempo e voltou a comandar as ações, até ter a expulsão de Krychowiak, aos 16 da segunda etapa. A partir daí a Eslováquia teve mais espaço e conseguiu o gol decisivo sete minutos depois.

Com a vitória, a Eslováquia soma três pontos no Grupo E da Eurocopa 2020. A Polônia permanece sem pontuar na competição. Na próxima sexta-feira os eslovacos enfrentam a Suécia, novamente em São Petersburgo. Os poloneses voltam a campo no sábado, contra a Espanha, em Sevilla. Todas as partidas da Euro você acompanha ao vivo no SporTV e em tempo real no ge.

Apesar de a Polônia ter tido maior posse de bola e ter criado algumas boas oportunidades na partida, o craque Robert Lewandowski teve atuação discreta em São Petersburgo. O jogador passou a maior parte do tempo cercado pelos defensores adversários e não teve uma grande chance de marcar. Quando dominou próximo da área ofensiva, arriscou alguns chutes, mas sem levar perigo.

O zagueiro Skriniar, jogador da Inter de Milão, foi feliz marcando o gol da vitória contra a Polônia. O jogador também foi um dos responsáveis pela anulação de Robert Lewandowski na partida. Após ser campeão italiano, o defensor inicia a Eurocopa com o troféu de melhor em campo.

Globo Esporte