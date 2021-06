Everlast e o Breaking Nacional estão juntos na luta rumo a Paris 2024

O Breaking está crescendo com muita luta no Brasil e tem o foco na Olimpíada de Paris, em 2024, no dia 23 de junho comemorou-se o dia internacional do esporte olímpico e a data celebrou uma parceria importante para o esporte na cidade de São Paulo.

Juntos na luta estão as companhias Everlast Energy Drink e a Phenomenal Creative especializada no breaking mundial. Essa parceria inicia-se com o lançamento Everlast Energy Drink Squad um time de dez atletas B.Boys e B.Girls brasileiros que serão patrocinados pela marca de energéticos.

"O breaking é social e um esporte de energia positiva; e tem muito a ver com a nossa filosofia empresarial que é Juntos na Luta - esta é a razão de tornar o breaking brasileiro medalhista nas olimpíadas" disse Wellington Paulo Guidetti Paschoal, CEO na Everlast Energy do Brasil

A Phenomenal Creative é representada pelo B.Boy Igor Orsolon, um empreendedor que há vinte anos vem desenvolvendo eventos e possibilidades empresariais de fortalecimento do esporte breaking no Brasil.

"Agradeço muito a Everlast Energy Drink pelo patrocínio. Estou muito feliz por fazer parte deste grande time e novamente gerenciando os atletas pelos próximos desafios que teremos pela frente. Mesmo que já estejamos na metade do ano, 2021 ainda será muito agitado e contar com este apoio será fundamental para conseguirmos alcançar nossos objetivos com o Breaking", contou Orsolon.