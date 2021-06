Eriksen está "rindo e sorrindo", revela goleiro da Dinamarca após visita

A federação de futebol da Dinamarca informou na manhã desta segunda-feira que a atual condição do meia Christian Eriksen é "boa" e "estável". O jogador sofreu um mal súbito no último sábado, durante o jogo contra a Finlândia, na estreia da seleção dinamarquesa na Eurocopa-2020.

— Nós estamos em contato com ele. Falamos com o Eriksen ontem e hoje (segunda-feira). As condições dele seguem as mesmas: estáveis e boas — declarou Jakob Hoeyer, diretor de comunicação da federação dinamarquesa.

Eriksen se manifestou sobre o ocorrido, de forma indireta. Em declarações reproduzidas pelo jornal italiano “Gazzetta dello Sport, o meia dinamarquês tranquiliza a todos e diz que está bem, mas quer entender o seu problema.

Christian Eriksen segue internado no Rigshospitalet, hospital de Copenhague. Neste domingo ele recebeu as visitas do goleiro Kasper Schmeichel e do zagueiro Simon Kjaer, capitão do time. Em entrevista coletiva, Schmeichel contou detalhes do encontro.

— Foi bom demais vê-lo de novo sorrindo e rindo, sendo ele mesmo. Só de sentir ele ali. Foi uma experiência incrível e algo que me ajudou a ver que ele está bem, depois do que passou. Falamos de nada e de tudo. O mais importante é que ele está bem — revelou Schmeichel.

Schmeichel notou que Eriksen teve uma experiência "completamente diferente" da situação.O goleiro foi um dos que ajudou a montar uma barreira em volta do craque da Dinamarca enquanto ele recebia uma manobra de ressuscitação, após sofrer uma parada cardíaca.

— Foi uma experiência violenta. Mas hoje ele está conosco. Os únicos heróis foram os médicos que o salvaram. Eles dedicam suas vidas a salvar pessoas e fizeram isso sob pressão. Não posso descrever a admiração que sinto por eles. Trazer Eriksen de volta foi um milagre — disse Schmeichel, que conhece toda a família do colega.

Eriksen sentiu um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo, caiu no gramado em Copenhague e foi prontamente atendido. O atendimento em campo durou cerca de 15 minutos, e depois ele foi retirado de maca do estádio, já acordado.

A Dinamarca volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar a Bélgica, no Estádio Parken, em Copenhague. A partida começa às 13h.

Globo Esporte