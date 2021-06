Oficial: Flamengo e Olympique anunciam acordo para transferência de Gerson

O Flamengo e o Olympique de Marselha anunciaram nesta quarta-feira acordo para a transferência de Gerson. Os dois clubes confirmaram o negócio ao mesmo tempo em suas redes sociais. Os detalhes foram resolvidos em reunião na terça-feira da semana passada, e ele assina contrato de cinco anos com a equipe francesa.

Do histórico time montado em 2019, ele é o terceiro a deixar o Ninho. Antes, Pablo Marí e Rafinha se transferiram para outros clubes.

O clube fez o anúncio com uma frase.

- O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para a Olympique de Marseille.

Os franceses também anunciaram, com a mesma frase:

Pela venda, o Flamengo vai receber cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 mi) e aditivos por metas que podem chegar a 30 mi de euros. O clube ainda mantém de 20 a 25% dependendo do valor de uma venda futura.

Gerson estava com a seleção brasileira olímpica na Sérvia para amistosos, e ainda vai defender o Flamengo. Ele é esperado em Curitiba para o jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. O acordo indica que será avaliado constantemente o tempo desta permanência, dependendo das carências do Flamengo por conta das convocações para a Copa América.

Globo Esporte