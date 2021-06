Flamengo e Olympique concluem transação por Gerson; anúncio e exames ficam para julho

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)





Tudo definido. Gerson é jogador do Olympique de Marselha. A operação foi concluída na sexta-feira, o volante recebeu uma cópia do contrato na Sérvia, onde está com a seleção olímpica, e assinou por cinco anos. Como ainda voltará a defender o Flamengo e não realizou exames, o anúncio oficial não será imediato.

Flamengo e Olympique trataram de todos detalhes burocráticos para que a transação ficasse bem amarrada a ponto de Gerson atuar no período em que a equipe estiver desfalcada pela Copa América. A expectativa é de que na primeira quinzena de julho ele siga para França, já com a aprovação médica, para se apresentar ao técnico Jorge Sampaoli.

A negociação durou mais de três semanas, mas desde o contato inicial havia desejo entre as partes pelo final feliz. Neste período, os representantes do Olympique, Túlio de Melo e Pascal Carbon, permaneceram no Rio em contato direto com o Flamengo e representantes do jogador para alinhar exigências que foram uma constante ao longo das conversas.

No final das contas, todas as partes ficaram satisfeitas. Gerson tem a garantia da liberação para os Jogos Olímpicos, o Flamengo contará com o jogador por mais partidas e receberá cerca 25 milhões de euros (R$ 160 mi) pela venda, parcelados em quatro anos, e Jorge Sampaoli terá seu pedido atendido pelo Olympique.

A negociação conta ainda com gatilhos que podem elevar o valor pago ao Flamengo para casa dos 30 milhões de euros. Para isso, metas individuais e coletivas terão que ser cumpridas por Gerson e Olympique. Além disso, o clube terá de 20 a 25% numa venda futura.

Globo Esporte