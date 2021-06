Flamengo vira aos 45 do segundo tempo e vence Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram nesta quarta-feira pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida válida pela primeira fase do campeonato foi disputada no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, e terminou em 2 a 1 para o Rubro-Negro.

Apesar das finalizações e boas chances de gol para ambas as equipes no primeiro tempo, a rede só balançou após o intervalo. Aos seis minutos do segundo tempo, a colombiana Lucero tocou a bola para Rebeca Prado, que recebeu dentro da área. A lateral finalizou e garantiu o único gol do Cruzeiro na partida.

A resposta do adversário veio onze minutos depois. Aos 17, foi marcada falta a favor do Flamengo pelo lado esquerdo. Débora Sorriso cobrou e mandou a bola direto para a meia Jayanne, que marcou de cabeça.

Após o gol de empate, o ritmo do jogo diminuiu e o placar parecia estar definido. Mas, aos 45 do segundo tempo, Débora Sorriso cobrou mais uma falta para o Flamengo e, após falha da zaga adversária, a meia Ana Carla chutou firme e garantiu a vitória rubro-negra.

Com o resultado da partida, o Flamengo passa a somar 14 pontos na tabela. Já o Cruzeiro soma 10 pontos e permanece na luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

Globo Esporte